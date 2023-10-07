سرقة ما قيمته 3 مليون دولار من العملة المشفرة AVAX في هجوم على تطبيق اجتماعي مبني على Avalanche

مع استمرار الهجمات على مشاريع العملات المشفرة، تعد “Stars Arena”، التطبيق الاجتماعي المبني على Avalanche، الضحية الأحدث.

وفقا لتقديرات أولية، نجح المهاجمون في سرقة تقريبا كل الأموال التي في التطبيق (حوالي 2.9 مليون دولار من العملة الرقمية AVAX).

أعرب فريق العمل لاحقا عن أسفهم وأبدو أملها في استرداد أموال المستخدمين.

تم إطلاق “Stars Arena” منذ حوالي أسبوع فقط ولفت التطبيق انتباه المجتمع بسرعة، ربما بسبب الشبه بينه وبين مشروع Friend.Tech المبني على الايثيريوم.

خلال هذه الفترة، ارتفع عدد متابعي البروتوكول على منصة X إلى أكثر من 25,000 متابع.

في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، أعلن فريق “Stars Arena” عن الاستغلال على منصة X، مشيرا إلى وجود خرق في العقد الذكي.

وعلى الرغم من عدم تقديم الفريق تفاصيل حول المبلغ المسروق، إلا أن حساب PeckShield على منصة X أفاد بأن الأرقام تشير إلى أن قيمة المسروقات تقدر بحوالي 3 مليون دولار من AVAX.

تظهر بيانات DeFiLlama أن المهاجمين تركوا المشروع بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 0.5 دولار، مما يعني أنهم قاموا بالاستيلاء على كل شيء.

وقد جاء الهجوم بعد أيام من تحذير بعض المستخدمين من ثغرات أمنية محتملة في العقد الذكي لـ “Stars Arena”.

نشر فريق “Stars Arena” تحديثا، يعتذر فيه عن الحادث ويحذر المستخدمين من الابتعاد عن الموقع لفترة مؤقتة بسبب هجوم DDoS المستمر.

وأكدوا أنهم يعملون على البحث عن حلول لاسترداد الأموال المسروقة.

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