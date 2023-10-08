سعر العملة الرقمية STRD يرتفع بنسبة 330% منذ بداية العام

شهد بروتوكول Stride، الذي يعتمد على بلوكشين Cosmos، نمو ملحوظ مؤخرا.

حسب تقرير من Nansen، يحتل البروتوكول الآن أكثر من 80% من حصة النظام البيئي القائم على Cosmos.

رغم التراجع الطويل الأمد في السوق، شهد رمز حوكمة بروتوكول Stride المسمى STRD، زيادة بنسبة 330% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقا على منافسيه الايثيريوم (ETH) وعملة (LDO) في أداء السعر منذ بداية العام.

يُشار إلى أن LDO هو منافس لـ Stride ويعتبر رائدا في مجال مشتقات التحصيص (LSD).

Stride تتفوق على منافسيها:

أوضحت Nansen أن STRD لديها قيمة سوقية تقدر بحوالي 72.29 مليون دولار وقيمة FDV تبلغ 82.58 مليون دولار فقط.

تشير تحليلات الشركة إلى أن STRD قد تكون مقيمة أقل من قيمتها الفعلية، بالنظر إلى العائدات الحقيقية لمالكي حصص STRD، والآليات الجديدة لتحقيق القيمة من خلال رسوم المعاملات وMEV، بالإضافة إلى التحفيزات القريبة التي تزيد من سوق Stride المستهدفة إلى مليارات الدولارات في الأسواق غير المستغلة.

يُعتقد أن الارتفاع الذي شهده الرمز والذي تجاوز ETH وLDO يمكن أن يُعزى إلى وحدة التحصيص التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي سمحت لمالكي حصص ATOM بتخزين ATOM الخاصة بهم فورا دون فترات ربط.

منذ الإطلاق، زادت عملات ATOM المخزنة عبر البروتوكول بنسبة حوالي 30% في أكثر قليلا من أسبوعين.

في الوقت نفسه، شهدت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في Stride نموا كبيرا هذا العام، خاصة منذ إطلاق خاصة التحصيص على Cosmos Hub.

تُظهر البيانات من DeFiLama أن Stride تفتخر حاليا بقيمة مقفلة تتجاوز 36.94 مليون دولار، حيث تمثل ATOM حوالي 80% من هذه القيمة.

لاحظ “جيك كينيس”، كبير محللي الأبحاث في Nansen، أن السوق شهد تراجع عام، مع تسجيل الأصول الرئيسية خسائر بنسبة مكونة من رقمين.

تبعت الرموز الرقمية المستندة إلى Cosmos مسارا مشابها، مع تقلبات متزايدة حيث كان أداء بعضها ضعيفا بينما أظهر البعض الآخر مكاسب ملحوظة في القيمة.

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