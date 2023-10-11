عدد عملات التيثر (USDT) في منصات التداول تسجل أعلى مستوى لها منذ مارس 2023

تشير الإحصائيات الخاصة بسوق العملات المشفرة إلى أن حجم عملات التيثر (USDT) الذي يتم تداوله في منصات التداول قد بلغ أعلى مستوياته منذ مارس 2023.

حسب تغريدة من منصة “Santiment”، شهدت منصات التداول نموا بنسبة 40% في عدد عملات USDT المتاحة منذ 13 يونيو 2023.

عدد عملات USDT في منصات التداول تتجه نحو مستويات لم تشهدها منذ سبعة أشهر:

أفادت “Santiment” بأن 9.99 مليار دولار من USDT، التي يتم تداولها حاليا في منصات التداول، تمثل أعلى قوة شرائية للعملة المستقرة منذ سبعة أشهر، مما يدل على ارتفاع قوة الشراء للمتداولين.

من جهة أخرى، هناك حوالي 30 مليار دولار من USDT خارج منصات التداول.

تم الإشارة إلى ارتفاع واضح في وجود USDT في منصات التداول مؤخرا، مما يعكس أن المستثمرين قد يكونون في استعداد لاستغلال فرص شراء جديدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبرزت “Santiment” أن نسبة العملة المستقرة في منصات التداول قد ارتفعت من 17.6% إلى 24.7% خلال أربعة أشهر.

كما كشفت “Santiment” أن أكبر المحافظ التي تحتفظ بـ USDT قد ارتفعت من 7.30 مليار دولار إلى 9.42 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، مما يعني أن بعض مجموعات المستثمرين تعزز مراكزها في العملة المستقرة.

تُظهر هذه التطورات إشارات إلى أن المشاركين في السوق يتجهون نحو تنفيذ أوامر الشراء على مستويات الأسعار الحالية أو انتظار الأسعار المنخفضة.

مع زيادة عدد العملات الرقمية المستقرة المتاحة للتداول في منصات التداول، تزداد أيضا ثقة المستثمرين ورغبتهم في الاستفادة من الفرص التي تقدمها الظروف السوقية الراهنة.

عموما، تعكس الأرقام الموضحة أعلاه أن هناك تطور في اهتمام المستثمرين الذين يسعون للدخول أو إعادة الدخول إلى سوق العملات المشفرة.

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