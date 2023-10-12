العملة المستقرة USDR أمام تحديات كبيرة حاليا بسبب فقدان ارتباطها بالدولار

تواجه العملة الرقمية المستقرة USDR القائمة على بلوكشين Polygon والتي تحظى بدعم جزئي من العقارات في المملكة المتحدة، تحديات كبيرة حاليا بسبب فقدان ارتباطها بالدولار.

شهدت العملة الرقمية المستقرة USDR يوم أمس 11 أكتوبر 2023 فقدان ربطها بالدولار.

خلال ثلاث ساعات فقط، شهدت كل من USDR ورمز الرصيد المرتبط بها، TNGBL، خسارة تزيد عن 50٪ من رأس المال.

قبل الانهيار، كانت العملة الرقمية المستقرة مدعومة بسلة من العملات الرقمية المستقرة مثل Dai (DAI)، والعملات الرقمية البديلة، بالإضافة إلى أكثر من 250 عقار في المملكة المتحدة، وفقا لما أفادت به DexScreener من TangibleDAO.

ولكن، لاحظ بعض مستخدمي DeFi أن ضمانات Dai (DAI) قد تمت إزالتها بالكامل، مما جعل العقارات تتحمل 60٪ من ضمانات USDR، حسب ما هو موجود على موقعها الرسمي.

نظرا لأن هذا الجزء من المحفظة العمومية ليس سائلا، بدأ مستخدمو USDR في تبادل أصولهم بشكل جماعي، مما أدى إلى انخفاض سعر USDR على DeFi Pearl الذي يعتمد على Polygon إلى 0.5 دولار.

كانت العملة الرقمية USDR قد اكتسب شعبية بفضل استخدامه في Aerodrome Finance، وهو بروتوكول لتحقيق العائد على منصة Polygon.

حتى الآن، يقدم موقع Tangible عائد يزيد عن 15% على USDR، مع دفع أكثر من 60% من هذه المكافآت بواسطة عملات TNGBL.

قبل الانهيار، كانت العملة الرقمية بضمانات زائدة، حيث وصلت نسبة الضمانات لـ 117٪.

انخفض سعر TNGBL، بنسبة 53% في أقل من ساعتين.

“فالنتين ميهوف”، مستثمر DeFi ذو خبرة، أشار إلى أن تصميم USDR كان يحمل مخاطر كبيرة في 1 سبتمبر 2023، وتوقع أن دوامة الموت كانت لا مفر منها بمجرد إزالة ضمانات DAI.

أخبر أيضا أن العملة الرقمية كانت قد تعرضت للتلاعب بالفعل، حيث تم إصدار جزء كبير من USDR عبر احتياطي TNGBL.

لغاية وقت نشر هذه المقال، لم يصدر فريق “TangibleDAO” أي تعليقات بشأن الحادث.

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