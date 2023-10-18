المؤشرات ترصد تراكم هائل للعملة الرقمية المستقرة USDT في محافظ الحيتان

المؤشرات ترصد تراكم هائل للعملة الرقمية المستقرة USDT في أكبر محافظ التيثر

رغم التراجع الذي شهده سعر البيتكوين مؤخرا، إلا أن هناك ما يشير إلى قوتها مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى، حيث ارتفع سعرها بنسبة 1% تقريبا، ليصل إلى أكثر من 28400 دولار في وقت النشر.

تظهر البيانات تراكم كبير للعملة الرقمية المستقرة USDT في المحافظ الكبيرة، حيث تمتلك العشر محافظ الأولى حوالي 25% من إجمالي العرض.

وفي ضوء نشاط السوق المتزايد، يُظهر تراكم USDT إشارات إلى إمكانية تحرك السوق نحو الارتفاع.

تشير المؤشرات إلى زيادة في النشاط على شبكة التيثر، مع رصد أعلى مستوى من العناوين النشطة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقد يعكس هذا زيادة في الإيداعات على المنصات المختلفة.

المحللون يرون في هذا التراكم إشارة إيجابية تدل على زيادة القدرة الشرائية للمستثمرين في سوق العملات المشفرة، وقد يشير التدفق المتزايد لعملة USDT إلى احتمال ارتفاع سعر البيتكوين بمقدار يصل إلى 4% لكل ملياري دولار من تدفقات العملة الرقمية المستقرة USDT.

في هذا السياق، يُعتقد أن السوق قد يشهد ارتفاعا في سعر البيتكوين يصل إلى أكثر من 37500 دولار في حال تمكنت صناديق الاستثمار ETF من جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار.

هناك تفاؤل بشأن الموافقة المحتملة على صناديق البيتكوين المتداولة (ETF)، ويُرجح أن تساهم أي موافقة في زيادة الاهتمام والاستثمار في سوق البيتكوين.

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