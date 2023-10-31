شبكة BNB تطلق خدمة المحفظة الآمنة متعددة التواقيع

بناء على التطورات المستمرة في مجال تكنولوجيا البلوكشين والعملات المشفرة، قدمت شبكة BNB تحديث أمني رئيسي تحت مسمى BNB Safe.

هذه الخدمة الجديدة، المعتمدة على بروتوكول Gnosis Safe، تأتي كجزء من التزام بينانس المستمر نحو تحسين وتعزيز الأمان ضمن بيئة البلوكشين.

تُعد محفظة BNB Safe محفظة متعددة التواقيع، تم تصميمها لتقديم طبقة أمنية مُحسّنة عبر السماح لعدة أطراف بالتحكم في الأصول الرقمية المخزنة ضمن المحفظة، وذلك من خلال نظام تأكيدات مُتعدد الخطوات يزيد من صعوبة الوصول غير المصرح به.

الخدمة مُتاحة الآن على شبكات بينانس (BSC) وopBNB، وتوفر للمستخدمين إمكانيات تخصيص مُتقدمة تُعزز من تجربة الأمان.

يمكن للمستخدمين الأن تحديد تفضيلاتهم بناء على متطلباتهم الأمنية، بما في ذلك تحديد حسابات المالك وعدد التأكيدات المطلوبة لإتمام المعاملات.

من الجدير بالذكر أن شبكة BNB قد شهدت في السنوات الأخيرة العديد من الهجمات والخروقات الأمنية، مما أكد على أهمية تطوير وتنفيذ تدابير أمنية مُشددة ومُحسّنة لضمان سلامة أصول المستخدمين وبياناتهم.

تقديم هذا النوع من الحلول يُسهم في تقديم بيئة أكثر أمان وثقة للمستخدمين، ويُعزز من قدرة النظام على مقاومة المخاطر والتحديات الأمنية المستقبلية.

في ضوء التحديات والهجمات التي واجهتها شبكة بينانس BNB، يُمثل إطلاق محفظة BNB Safe خطوة هامة نحو تحقيق تجربة تداول أمنة وفعالة، حيث يُظهر الإلتزام بتقديم الحلول المبتكرة لتحقيق أقصى درجات الأمان والكفاءة في مجال العملات المشفرة.

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