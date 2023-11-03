انخفاض سعر العملة الرقمية FTT بعد إدانة هيئة المحلفين لمؤسس شركة FTX: التفاصيل هنا

شهد سعر العملة الرقمية الخاصة بمنصة التداول FTX والتي يرمز لها بـ (FTT) انخفاض ملحوظ بنسبة 7%، حيث أظهرت البيانات الصادرة من CoinMarketCap تراجع في قيمتها إلى 1.18 دولار، وهو أدنى مستوى خلال العام الجاري.

تقلصت كمية التداول بشكل ملحوظ على العملة أيضا، بانخفاض قدره 29% مقارنة باليوم الذي سبق، مسجلة 22,012,300 دولار في حركة التداول الليلية.

تدهورت الثقة في العملة الرقمية FTT منذ نوفمبر الماضي، عقب انهيار شركة FTX للمشتقات وإعلانها الإفلاس، مما أدى إلى فقدان الرمز المرتبط أكثر من 98% من قيمته القصوى المسجلة سابقا.

هذا وأسهمت نتائج محاكمة “سام بانكمان فريد” (SBF)، التي أثبتت إدانته في جميع التهم السبع الموجهة إليه من الاحتيال والتآمر، في تعميق الانخفاض الأخير لـ FTT.

تلاحق “بانكمان” عدة تهم من قبل وزارة العدل الأمريكية بما في ذلك التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الانترنت والاحتيال السياسي.

خلال الجلسات التي شهدت شهادات ضد “بانكمان” من قبل شهود حكوميين وحلفائه السابقين، تم توضيح النشاط الاحتيالي الذي أفضى إلى عجز في الميزانية العمومية لشركة FTX يقدر بـ 8 مليار دولار.

ومع إدانته، يبدو أن “بانكمان” سيواجه السجن، على الرغم من أن مجريات القضية قد تشهد تطورات لاحقة.

في ظل الإشراف الجديد على الشركة، تواجه منصة FTX إمكانية لإعادة تشغيل الأعمال، مع تعافي بأكثر من 7 مليار دولار من الأصول المفقودة، ما يعزز أمل المستثمرين في استرجاع أموالهم التي تجمدت بعد انهيار المنصة.

وقد تعاظم هذا التعافي بقرارات محكمة الإفلاس الأخيرة ببيع بعض أصول الشركة.

إذا تمت هذه الخطوات بنجاح، فقد تشهد العملة الرقمية FTT تغييرا في التوقعات وربما تعزيز التعافي الذي ينشده الكثيرون.

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