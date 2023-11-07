منصة تداول العملات الرقمية كوين بيس تزيل دعم العملة الرقمية BSV

أخبرت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في أمريكا الشمالية في رسالة إلى العملاء أنه سيتم تصفية ممتلكاتهم ما لم يقوموا بإزالة عملاتهم وسحبها بحلول 9 من يناير.

جدير بالذكر أن BSV انقسمت عن البيتكوين كاش لتطبق ما يعرف برؤية ساتوشي (Satoshi Vision).

في عام 2021 تعرض بلوكشين BSV لما يُعرف باسم “هجوم 51٪” وأصبحت الشبكة غير مستقرة.

مما جاء في بيان كوين بيس بشأن حذف العملة من التداول:

إذا فشلت في سحب أموال BSV الخاصة بك، فسوف تقوم كوين بيس بتصفية أي عملة BSV متبقية في حساب كوين بيس الخاص بك. سيتم تحويل BSV إلى أصل آخر.

البيتكوين SV هي عملة مشفرة ولدت في نوفمبر 2018 بعد أن خضعت البيتكوين كاش – وهي عملة فرعية أخرى انقسمت عن البيتكوين – للانقسام الكلي.

تحتل عملة البيتكوين SV حاليا المرتبة 53 وتعد من بين أكبر العملات الرقمية، حيث تبلغ قيمتها السوقية 967 مليون دولار، وفقا لـ “CoinGecko”.

السبب وراء حذف كوين بيس للعملة الرقمية BSV:

ترجع إزالة منصة تداول العملات الرقمية كوين بيس لدعم BSV إلى عدة عوامل، بما في ذلك:

هجوم 51٪: في عام 2021، تعرضت شبكة BSV لهجوم 51٪، وهو نوع من الهجوم الذي يسمح للفرد أو المجموعة بالتحكم في أكثر من 50٪ من طاقة الحوسبة في الشبكة، أدى هذا الهجوم إلى تعطيل شبكة BSV وجعلها عرضة للتلاعب.

في عام 2021، تعرضت شبكة BSV لهجوم 51٪، وهو نوع من الهجوم الذي يسمح للفرد أو المجموعة بالتحكم في أكثر من 50٪ من طاقة الحوسبة في الشبكة، أدى هذا الهجوم إلى تعطيل شبكة BSV وجعلها عرضة للتلاعب. النزاعات القانونية: واجهت BSV أيضا عددا من النزاعات القانونية، بما في ذلك دعوى قضائية أقامها “كريج رايت”، الذي يدعي أنه منشئ البيتكوين، ضد شركة كوين بيس وشركات أخرى.

واجهت BSV أيضا عددا من النزاعات القانونية، بما في ذلك دعوى قضائية أقامها “كريج رايت”، الذي يدعي أنه منشئ البيتكوين، ضد شركة كوين بيس وشركات أخرى. انخفاض الطلب: انخفض الطلب على BSV بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

التأثير على حاملي BSV:

سيتعين على حاملي BSV على كوين بيس إزالة عملاتهم الرقمية من المنصة بحلول 9 من يناير.

إذا لم يفعلوا ذلك، فسيتم تصفية ممتلكاتهم وتحويلها إلى أصل آخر.

في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كانت إزالة كوين بيس لدعم BSV ستؤثر بشكل كبير على مستقبل العملة.

لكن من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض آخر في الطلب على BSV.

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