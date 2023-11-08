مستوى 36 ألف دولار يرفض البيتكوين وعملة TON تواصل التألق!

بعد فترة من التحركات المحدودة وتراجع السعر تحت مستوى الـ35,000 دولار، شنت عملة البيتكوين هجوم صاعد مبكر اليوم لكنها واجهت مقاومة دون مستوى 36,000 دولار.

تزامنا مع ذلك، تباين أداء العملات الرقمية الكبيرة حيث تراجع بعضها مثل ETH وBNB وXRP، فيما حققت عملات أخرى أداء مثير للاهتمام مثل SOL وADA وTON وLINK وMATIC.

توقفت عملة البيتكوين عند مشارف 36,000 دولار بعد أن واجهت تراجع طفيف ليلة الجمعة، حيث دفعت محاولات البيع الأسعار نحو 34,000 دولار للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

رغم ذلك، تصدى المتداولون الصاعدون لهذا التراجع وأوقفوا الهبوط.

استردت البيتكوين قوتها بحلول نهاية الأسبوع، متجاوزة مستوى 35,000 دولار.

وعلى الرغم من أنها تراجعت مجددا إلى 34,500 دولار في بداية الأسبوع، إلا أنها حققت ارتفاع ملحوظ، مقتربة من 36,000 دولار، لكنها لم تستطع تجاوز هذا المستوى وتتداول حاليا فوق مستوى 35,000 دولار.

ظلت القيمة السوقية للبيتكوين مستقرة عند 690 مليار دولار، بينما تراجعت هيمنتها إلى أقل من 52%.

ومثلما أشرنا تشهد العملات الرقمية البديلة تفاوت في الأداء، مع تسجيل العملات مثل SOL وLINK وTON وMATIC ارتفاعات تتراوح بين 5% و12%، مع تألق وارتفاع سعر TON إلى 2.7 دولار.

تحافظ العملات المشفرة على إجمالي قيمة سوقية فوق 1.3 تريليون دولار، مستفيدة من المكاسب التي حققتها عملات مثل 1INCH وGALA وFlow وKAS وWOO.

اقرأ أيضا:

إعلان شركة الريبل عن شراكة استراتيجية بارزة في المنطقة العربية: التفاصيل هنا

منصة تداول العملات الرقمية كوين بيس تزيل دعم العملة الرقمية BSV