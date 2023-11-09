الشهية المؤسساتية تجاه LINK في صعود مع ارتفاع الطلب على “Grayscale Chainlink Trust”

تشهد “Grayscale Chainlink Trust”، وهي أداة استثمارية موجهة نحو المستثمرين المؤسسات، ارتفاع كبير في الطلب مع بلوغ العلاوة السعرية لهذه الأداة لنسبة 200% مقارنة بسعر LINK الفوري.

هذا الارتفاع يعكس الاهتمام المتزايد بالعملة الرقمية LINK.

في الأسبوع الماضي وحده، شهدت GLNK زيادة حوالي 100%، حيث ارتفع سعر هذه الاداة الاستثمارية من 21 دولارا إلى 39 دولار.

يأتي هذا التطور وسط زيادة السعر الكلية لـ LINK التي تجاوزت 85% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مدفوعة بالانتعاش العام لسوق العملات الرقمية المشفرة.

تُظهر البيانات من CoinMarketCap أن LINK، التي تحتل المرتبة 12 من حيث القيمة السوقية، قد ارتفعت بنحو 25% خلال الأسبوع الأخير فقط.

هذا الارتفاع في العلاوة يُعزى إلى حقيقة أن صناديق Grayscale غير قابلة للاسترداد، مما يجعلها غير قابلة للتحكيم بكفاءة مقابل السوق الفوري.

من جهة أخرى، يُظهر التحليل أن هناك تجميع للعملة الرقمية LINK من قبل الحيتان، مع تسجيل أحد هذه الكيانات شراء أكثر من 312,901 LINK.

هذا النشاط يدل على زيادة الثقة في بروتوكول Chainlink وإمكانياته.

بالاضافة إلى الطلب المتزايد على LINK، هناك إعلانات جديدة حول اعتماد بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل (CCIP) الذي طورته Chainlink، بدأ يلقى قبول في مشاريع البلوكشين المتعددة، وقد تم دمجه بالفعل مع شبكات كبرى مثل الايثيريوم وPolygon.

كما أن نجاح SWIFT في تنفيذ تجارب قابلية التشغيل البيني للبلوكشين باستخدام CCIP، إلى جانب استخدامه في تجارب العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في هونغ كونغ، يشير إلى اعتراف متزايد بالبروتوكول كمعيار جديد في الصناعة.

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