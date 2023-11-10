ارتفاع عملة GAS القائمة على بلوكشين NEO بأكثر من 300%: التفاصيل هنا

سلطت منصة “Lookonchain”، لتتبع وتحليل العملات المشفرة الضوء على عوامل رئيسية ساهمت في الزيادة الكبيرة لقيمة العملة الرقمية GAS.

يُعزى هذا الارتفاع المثير، الذي تجاوز 300٪ خلال أسبوع واحد، بشكل أساسي إلى نشاط منصة تداول معينة، سنتطرق إليها في الأسطر القادمة.

انطلقت قيمة العملة الرقمية المتداولة منذ عام 2017 بصورة صاروخية، وهناك تركيز كبير عليها في السوق الكورية.

ارتفع سعر عملة GAS بمعدل عشرة أضعاف خلال الشهر المنصرم، حيث انطلقت من 5.2 دولار إلى 21.2 دولار، ولم تُظهر القيمة أي تباطؤ خلال الأسبوع المنقضي.

بحسب التحليل الذي أجرته “Lookonchain”، تُعد منصة التداول الكورية الجنوبية Upbit السبب الرئيسي في هذه القفزة الملحوظة، حيث ساهمت بـ 61٪ من إجمالي حجم التداول لزوج GAS/KRW.

يُلاحظ أن الأسعار على منصة Upbit تتجاوز بنسبة 1.1٪ أسعار بينانس، والتي تُعتبر الأكبر عالميا من حيث حجم تداول العملات المشفرة.

في بعض الأحيان، تتسع الفجوة بين الأسعار المعروضة في Upbit وبينانس بصورة ملحوظة.

في تطور آخر يُعتقد أن له تأثير على السوق، أعلن “دا هونجفاي”، مؤسس NEO، عن إنشاء شبكة جانبية محصنة ضد هجمات MEV الخطيرة في 27 أكتوبر.

بفضل البنية التقنية لـ NEO، من المتوقع أن يزيد الطلب على العملة الرقمية GAS مع بدء تشغيل الشبكة الجانبية.

في السابق كان يطلق على مشروع NEO إسم الايثيريوم الصيني، وهو واحد من أولى منصات العقود الذكية التي اكتسبت شهرة.

تدعم NEO لغات البرمجة مثل C# وVB.Net وF# وJava وKotlin، وكانت ذات شعبية كبيرة خلال الارتفاع الكبير للعملات المشفرة بين الأعوام 2016-2017.

لكن وعلى الرغم من ذلك، لم تنجح في جذب التطبيقات المالية اللامركزية (DeFi).

حاليا، تحتل NEO المرتبة الـ 52 من حيث القيمة السوقية، بما يُعادل 933 مليون دولار.

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