شركة التيثر تتبنى استراتيجية طموحة لتعدين البيتكوين على مدى 3 سنوات

أعلنت شركة التيثر (Tether Holdings Ltd)، الشركة المعروفة بإصدار العملة الرقمية المستقرة USDT المرتبطة بالدولار، عن خطتها للتوسع في قطاع تعدين البيتكوين.

الخطة، التي تمتد لثلاث سنوات حتى عام 2025، تتضمن استثمار قدره 500 مليون دولار في هذا المجال.

التوجه نحو تعدين البيتكوين:

في تحرك يُظهر طموحاتها الكبيرة في قطاع تعدين البيتكوين، تخطط شركة التيثر لاستثمار 500 مليون دولار، وهو مبلغ كبير في صناعة تنافسية مثل صناعة تعدين البيتكوين.

هذا الاستثمار من شأنه أن يدفع الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية 87 مليار دولار، نحو تحقيق نمو ملحوظ خلال الأشهر الستة القادمة.

أكد “باولو أردوينو” الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، أن الأموال ستُستخدم لبناء مواقع تعدين جديدة وشراء حصص في شركات أخرى.

ومما صرح به “أردوينو” أيضا ما يلي:

نهدف إلى لعب دور مهم في النظام البيئي لتعدين البيتكوين.

تطوير استراتيجيات التعدين:

في سبتمبر، أبرزت شركة التيثر التزامها بهذا المجال من خلال الاستحواذ على حصص في شركة “Northern Data Group” لتعدين العملات المشفرة.

بالإضافة إلى التعدين، تشمل هذه الشراكة الإستراتيجية استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في النظام البيئي للتعدين.

كان من المتوقع أن تبلغ قيمة الشراكة بين “Northern Data Group” وشركة التيثر 420 مليون دولار، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن ذلك.

هذا وتأمل شركة التيثر في زيادة قدرتها في نشاط التعدين إلى 120 ميجاوات بحلول نهاية العام الحالي، والوصول إلى 450 ميجاوات بحلول نهاية عام 2025.

شركة التيثر وبصفتها أحد كبار مُصدري العملات المستقرة، تُظهر تطلعاتها للتوسع خارج نطاق عمليات USDT.

مشاركتها في التعدين المباشر للبيتكوين قد تُحدث تغييرا جوهريا في المنافسة المحيطة بـ USDT.

يأتي برنامج تعدين البيتكوين هذا كجزء من مبادرة أوسع لتعدين البيتكوين لدى الشركة.

في مايو، أعلنت شركة التيثر عن إطلاق “Tether Energy”، وهو استثمار كبير في مجال إنتاج الطاقة والتعدين المستدام للبيتكوين، حيث بدأت عمليات التعدين في الأوروغواي بالشراكة مع شركة محلية.

أعرب “أردوينو” عن ثقته في أن التيثر تقود الطريق في تعدين البيتكوين المستدام والمسؤول من خلال استغلال قدرات الطاقة المتجددة في الأوروغواي.

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