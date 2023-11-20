العملة الرقمية FTT تحقق نمو استثنائي بنسبة 200% خلال أسبوعين على الرغم من تحديات الإفلاس!

في الفترة الأخيرة، شهدت العملة الرقمية المشفرة FTT، التي تم تطويرها في البداية بواسطة “سام بانكمان فريد” وشركة FTX المعسرة، زيادة ملحوظة في القيمة السوقية.

هذا التحسن يأتي على الرغم من الظروف الصعبة، بما في ذلك إدانة “سام بانكمان فريد” واتهامه بالاحتيال وإجراءات الإفلاس المستمرة لشركة FTX وفقا للفصل 11.

خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت FTT ارتفاع مذهل بنسبة 200.2% مقابل الدولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 6.3% في الأسبوع الماضي.

حاليا، تتميز FTT بحجم تداول عالمي خلال 24 ساعة يصل إلى 230.85 مليون دولار، مما يضعها في المرتبة 21 عالميا من حيث حجم التداول الفوري.

حتى تاريخ 19 نوفمبر 2023، تتضمن أزواج التداول الرئيسية لـ FTT عملات USDT، USD، ETH، USDD، وUSDC.

هذا الارتفاع الكبير في قيمة FTT يأتي في ظل حقيقة أن جزء كبير من إمداداتها موجود في أيدي شركة FTX ومنصات التداول المركزية.

مع وجود 29,221 من حاملي FTT، يسيطر أفضل 100 حامل على 98.83% من إجمالي المعروض.

هذا الأداء الجيد قد يبدو محيرا، خاصة وأنه تم تطويره بواسطة شخصية مدانة بالاحتيال وشركة مفلسة.

يُعزى السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى التوقعات الإيجابية المحيطة بإمكانية إعادة إطلاق FTX تحت إدارة جديدة.

العديد من المستثمرين يراهنون على احتمالية عودة إدخال FTT في نسخة FTX 2.0، متوقعين أن يمنحها ذلك قيمة وإمكانيات جديدة.

ومع ذلك، يظل مستقبل FTT غير مؤكد، وقد يقرر الفريق الجديد لـ FTX عدم استخدام هذا الرمز الرقمي لأسباب متنوعة.

على الرغم من هذه الشكوك والمخاطر، تستمر المضاربة على هذه العملة الرقمية التابعة للشركة المثيرة للجدل.

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