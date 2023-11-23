المدير السابق لشركة بينانس: BNB لا تحتاج إلى رئيس تنفيذي!

أعلن “Changpeng Zhao”، المعروف بـ CZ، الرئيس السابق لـ بينانس مؤخرا عبر منصة X للتواصل الاجتماعي أن العملة الرقمية الخاصة ببينانس BNB، لا تحتاج إلى رئيس تنفيذي لتحقيق النجاح.

هذا البيان جاء في خضم فترة من التحديات لـ بينانس، إثر استقالة CZ من منصبه بعد مواجهة اتهامات من وزارة العدل الأمريكية.

يعيش سوق العملات المشفرة فترة من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بالعملة الرقمية BNB.

تلقى سعر BNB ضربة قوية، حيث انخفض سعر العملة بأكثر من 11% بعد الإعلان عن الاتهامات الجنائية ضد بينانس وتغييرات القيادة في الشركة.

بالمقابل، ظلت العملات الرئيسية مثل البيتكوين والايثيريوم مستقرة نسبيا، على الرغم من تسجيلها انخفاضات طفيفة أيضا وعودتهما للارتفاع مجددا.

على الرغم من هذه التحديات، يبقى CZ واثقا في قدرة BNB على الاستمرار بقوة.

العملة الرقمية بينانس BNB لا تزال تحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية، كما أنها تعافت إلى حد كبير من خسائرها الأخيرة.

ادعاء CZ بأن BNB يمكن أن تعمل بشكل فعال بدون رئيس تنفيذي يعيد إلى الواجهة قضايا المركزية داخل نظام بينانس البيئي.

يرى النقاد أن تأثير شخص واحد بشكل كبير على منصة كريبتو يتعارض مع مبدأ اللامركزية الذي تعتمد عليه تقنية البلوكشين، وهو مبدأ جوهري في عالم العملات المشفرة.

الآن، يوجه المجتمع أسئلة تتعلق بتداعيات استقالة CZ وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل BNB ومكانتها في السوق.

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