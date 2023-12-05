منصة Blur تستحوذ على 80% من حصة سوق NFT مع تراجع حصة منصة OpenSea

في العام الذي شهد سوق العملات المشفرة تعافيا بشكل عام، كان أداء قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) متباينا.

على الرغم من سيطرة OpenSea في السابق على مجال NFT، فإن سوق Blur NFT، وهي منصة جديدة نسبيا، ظهرت كمنافس قوي.

في 3 ديسمبر، شهد سوق NFT زيادة ملحوظة في حجم المعاملات، محققا 34.786 مليون دولار وهو أعلى مستوى منذ 29 يونيو، وفقا لبيانات من Dune Analytics.

هذا الارتفاع يأتي بعد انخفاض سوق NFT من ذروته في عام 2021، حيث كانت OpenSea الشركة الرائدة التي لا مثيل لها في مجال NFT تمثل غالبية حجم السوق.

مع تغير الديناميكيات، استحوذت منصة Blur على حصة سوقية كبيرة تصل إلى 80٪، بينما تراجعت OpenSea إلى 18٪.

في الوقت نفسه، شهدت بعض مجموعات NFT زيادات قيمية ملحوظة خلال 24 ساعة الماضية.

على سبيل المثال، حققت “Pudgy Penguins” ارتفاع جديد بزيادة بنسبة 18٪، متجاوزة مستوى 10 ETH.

المجموعات الأخرى مثل “Azuki” و”Milady” أيضا شهدت نمو ملفت، بزيادات تجاوزت 9٪ و10٪ على التوالي.

ومع ذلك، كانت مبيعات NFT في الربع الثالث من عام 2023 هي الأدنى التي شهدها السوق في ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث انخفضت إلى أقل من 300 مليون دولار.

خلال هذا الربع، شهدت المجموعات البارزة مثل “Azuki” و”Bored Ape Yacht Club” و”Mutant Ape Yacht Club” انخفاض يزيد عن 25٪ على أساس ربع سنوي.

كما شهدت مجموعات NFT المرتبطة بالألعاب والميتافيرس أكبر انخفاض في الربع الأخير بأكثر من 40٪.

على الرغم من هذه التحديات، فإن التحول الأخير في ديناميكيات القطاع يأتي عقب تعافي القطاع في نوفمبر بعد اتجاه هبوطي استمر لمدة عام.

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