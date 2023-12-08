ما الأسباب الرئيسية وراء زيادة سعر سولانا (SOL) في الساعات الماضية

في سياق التطورات الملحوظة في سوق العملات المشفرة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع ما يقرب من 1.7 تريليون دولار أمريكي (وفقا لمنصة CoinGecko).
تظهر عملة سولانا (SOL) كواحدة من العملات الرقمية الأكثر تميزا.
خلال الأشهر الأخيرة، جذبت سولانا انتباه مجتمع الكريبتو بشكل كبير، حيث سجلت ارتفاع في قيمتها بنحو 400% خلال 180 يوم الماضية.
بعد أن استقرت العملة في الفترة السابقة بين 60 و65 دولار، شهدت اليوم 8 ديسمبر ارتفاع ملحوظ بنسبة 15% تقريبا خلال 24 ساعة، لتتجاوز عتبة الـ 72 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2022.
أحد الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع قد يكون مرتبطا بعملية الايردروب للعملة الرقمية Jito (JTO)، التي وصلت إلى حاملي سولانا المؤهلين، حيث حصل هؤلاء على 10% من الإصدار الكلي للعملات الرقمية JTO البالغ 1,000,000,000.
جدير بالذكر أن سعر JTO قد بلغ ذروته عند 6 دولار في بدايته قبل أن ينخفض بأكثر من 50% في الساعات التالية.
تشير هذه العملة إلى كونها رمز الحوكمة لمؤسسة Jito، التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد التحصيص وتحسين نظام سولانا البيئي.
عامل آخر يمكن أن يكون ساهم في ارتفاع قيمة SOL هو التحرك الأخير من Robinhood، الشركة الأمريكية للخدمات المالية، والتي قامت بتوسيع خيارات تداول العملات المشفرة لتشمل عملاء مؤهلين في الاتحاد الأوروبي.
حيث أصبح الآن بإمكان هؤلاء المستخدمين التداول بأكثر من 25 عملة رقمية تدعمها Robinhood، بما في ذلك سولانا.
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