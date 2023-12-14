العملة الرقمية BONK تحلق عاليا وتلفت إليها أنظار مجتمع الكريبتو

حققت العملة الرقمية Bonk Inu (BONK) ذات طابع الميم والقائمة على شبكة سولانا إنجاز ملحوظ بوصولها إلى أعلى سعر لها على الإطلاق في 14 ديسمبر.

هذا التطور والنمو السعري يعزز النظرية القائلة بأن موجة الصعود الحالية لهذه العملة الرقمية لم تصل بعد إلى ذروتها.

تأثير إدراج كوين بيس على سعر عملة BONK:

الارتفاع الأخير في قيمة BONK قد يكون مدفوع بشكل جزئي بفعل التفاعل الإيجابي مع إدراج العملة على منصة تداول العملات الرقمية كوين بيس، وهي إحدى أبرز منصات تداول العملات الرقمية المشفرة.

أدى هذا الإدراج، الذي يحتمل أن يكون محدود في بعض الولايات القضائية الأمريكية المدعومة، إلى تعزيز الاهتمام بـ BONK.

ارتفاع القيمة السوقية لـ BONK:

كنتيجة لهذا الارتفاع في السعر، شهدت العملة الرقمية BONK زيادة كبيرة في قيمتها السوقية، وصلت إلى أكثر من 900 مليون دولار.

هذا النمو أدى إلى تصنيف BONK في المرتبة 69 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية، مما جعلها ثالث أكبر عملة في فئة عملات الميم بعد Dogecoin (DOGE) وShiba Inu (SHIB).

من المهم أيضا الإشارة إلى الارتباط بين BONK وشبكة سولانا، التي شهدت نمو ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز سعر العملة مؤخرا قيمة 70 دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 600٪ منذ بداية العام.

هذا الأداء القوي لـ SOL قد يكون عاملا مساهما في الأداء السعري المثير للإعجاب للعملة الرقمية BONK.

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