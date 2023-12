توكنات 'Ape' المسروقة تعود إلى منصة 'NFT Trader' بعد دفع الفدية

تام شمس - الاثنين 18 ديسمبر 2023 12:46 مساءً - تمت استعادة جميع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) المسروقة من منصة التداول "NFTs Trader"، والتي تضمنت عدداً من توكنات BAYC وMAYC، بعد دفع الفدية.

سُرقت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين دولار أثناء الاختراق الذي تعرضت له المنصة في 16 ديسمبر. ووفقاً للرسائل العامة، عزا المُخترق عملية الاستغلال إلى مستخدمٍ آخر: "جئتُ إلى هنا لالتقاط البقايا فقط."

كما قالت إحدى الرسائل: "إذا كنت تريد استعادة التوكنات هذه، فعليك أن تدفع لي أولاً 120 عملة إيثريوم [...] وسأرسل لك التوكنات بعدها، الأمر بهذه البساطة، أنا لا أكذب أبداً [... ]".

تمكنّت المُبادرة المجتمعية، التي قادها المشروع غير الربحي المُتخصص بأمن الويب، والمموّل من قبل "إيب كوين"، Boring Security، من استرداد الأصول جميعها في أقل من 24 ساعة، وذلك بعد دفع 120 عملة إيثريوم -أي 267000 دولار حينها - كفدية.

"أصبحت توكنات (BAYC) و(MAYC)، البالغ عددها 36 و18 على التوالي، في حوزتنا...أرسلنا لها [المخترق] 10٪ من السعر الأدنى للمجموعات كفدية"،

All 36 BAYC and 18 MAYC that the exploiter had are now in our possession.



We sent her 10% of the floor price of the collections as bounty. We will be working with the affected victims getting them back to them free of charge.



Right after this coffee break...



Victims please…