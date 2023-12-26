تراجع قيمة العملة الرقمية (BONK) للنصف: هل ستسوء أمورها أكثر؟

شهدت العملة الرقمية BONK انخفاض كبير في قيمتها السوقية، كما تُظهر البيانات الأخيرة من مخطط الأسعار، إذ فقدت ما يقرب من 50٪ بعد بلوغ ذروتها.

هذا الانخفاض يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية المتقلبة بشدة، وخصوصا تلك الحديثة أو التي تُعتبر “عملات ميم” والتي تُقيّم بناء على عوامل غير أساسية.

تحليل الاتجاه السعري لـ BONK يظهر نمط مشابه لعملات الميم الأخرى كـ Shiba Inu، حيث تُحدث الضجة الإعلامية والتداول المضاربي تقلبات حادة في الأسعار.

بدون أسس تقنية أو اقتصادية قوية، غالبا ما تتعرض هذه العملات الرقمية لانخفاضات سريعة، مما ينتج عنه خسائر فادحة للمستثمرين، خاصة أولئك الذين يستخدمون الرافعة المالية.

يمثل الانخفاض الحاد في قيمة BONK دليلا قاطعا على مخاطر الاستفادة من سوق العملات المشفرة المتقلبة.

تُظهر مسيرة BONK تشابها مع Shiba Inu، التي شهدت نمو كبير في السوق، لكنها عانت من صعوبات في الحفاظ على قيمتها العالية.

عند النظر في Dogecoin، نجد أنها تواجه نقطة دعم محورية قد تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه، مما يوفر فرصة للمستثمرين.

تُظهر العملات الرقمية ذات طابع الميم القديمة مثل DOGE أنماط مشابهة في الأسواق المتقلبة للغاية، مما يشير إلى نقاط تحول محتملة.

يُظهر الرسم البياني الحالي لـ DOGE اقترابه من المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 يوم، مما يوفر مستوى ديناميكي من الدعم أو المقاومة.

على الرغم من التقلبات العالية، تتبع العملات الرقمية بعض مبادئ التحليل الفني.

يعتبر EMA أكثر سلاسة واستجابة من المتوسط المتحرك البسيط، مما يجعله مناسبا للسوق السريعة.

اقتراب Dogecoin من EMA تزامنا مع انخفاض حجم التداول قد يشير إلى مرحلة تجميع قبل حركة سعرية كبيرة.

ويشير انخفاض حجم البيع إلى احتمال ارتفاع السعر.

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