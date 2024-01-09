رئيس تنفيذي في شركة الريبل يكشف عن حقيقة مفاجئة حول عرض XRP

في تصريحات حديثة، أفصح “ديفيد شوارتز”، الرئيس التنفيذي لمكتب التكنولوجيا في شركة الريبل، عن معلومات مفاجئة تتعلق بمخزون شركة الريبل من عملة XRP.

وفقا لتغريدات “شوارتز”، تنقسم ممتلكات الريبل من عملة XRP إلى قسمين:

القسم الأول يتضمن XRP المتوفرة في محافظ الريبل الحالية، والقسم الثاني يشمل XRP التي تُحجز في إجراءات الضمان والمقرر إصدارها في الأشهر القادمة.

يُذكر أن الريبل لا تملك القدرة على الوصول إلى القسم الثاني من XRP حتى يتم إصدارها بشكل دوري من الضمان.

في رد على تغريدة من مستخدم يدعى “Mr Huber” حول توزيع XRP الخاص بالريبل، أوضح “شوارتز” الخيارات المتاحة أمام الريبل بخصوص ممتلكاتها من XRP.

وفقا له، تتمثل الخيارات في إما الاستمرار بالاحتفاظ بأكبر كمية ممكنة من XRP أو تقليص ممتلكاتها منها، مؤكدا عدم وجود خيار ثالث.

كما صرح بأن الخطة الأصلية للريبل كانت تهدف إلى تقليل عملاتها من XRP بأسرع ما يمكن، ولكنه عبر عن عدم قدرته على تصور أي سيناريو يمكن أن يجعل هذا ممكنا، مشيرا إلى أنه حتى لو تم ذلك، قد لا يجلب فوائد حقيقية.

أضاف “شوارتز” أن الخطة الأصلية للريبل، كانت تعتمد على استخدام الهدايا لخفض عرض XRP الخاص بها، لكنه أشار إلى أنه مع حصول XRP على قيمة سوقية، أصبح من الممكن التلاعب بالهدايا، مما يستدعي التوقف عن هذا المسار.

كما استكشفت شركة الريبل طرقا أخرى مثل المبيعات مع شروط الإغلاق واستخدام XRP لتحفيز الشركاء، لكن وجدت أن كل ما نجح في نهاية المطاف كان يعود إلى نمط بيع XRP.

وأفاد “شوارتز” أن الريبل قد تجاوزت الآن نصف مدة خطتها الخماسية.

فيما يتعلق بالأسئلة حول الضمان أو حتى إمكانية حرق عرض الضمان، عبر “شوارتز” عن شكوكه بشأن جدوى الضمان، مبقيا موقفه بشكل محايد.

كما نفى فكرة حرق إمدادات الضمان، مشيرا إلى أن هذا قد لايحقق التأثير المرجو.

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