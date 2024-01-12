اختراق حساب Coingecko على منصة X والترويج لإطلاق عملة رقمية مزيفة

في حادثة أمنية، تعرض حساب Coingecko، المنصة الرائدة في تجميع بيانات العملات المشفرة، على منصة X للاختراق.

استغل المهاجمون الحساب لفترة وجيزة لنشر إعلانات حول إطلاق مزيف وإسقاط جوي، وهو ما يُعد أبرز الأحداث في سلسلة اختراقات المنصات الرقمية.

تأتي هذه الواقعة بعد حادثة مماثلة تقريبا، حيث شهد حساب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اختراق قبل 24 ساعة.

أعلنت Coingecko عن الاختراق عبر منشور على منصة X في 10 يناير، حيث حذرت المستخدمين من التفاعل مع الروابط المشبوهة.

كما أكدت المنصة على إجراء تحقيقات لتأمين حساباتها.

التغريدة المخترقة، التي تم حذفها لاحقا، كانت تروج لعملة رقمية مزيفة باسم “GCKO”، وتحتوي على رابط للمطالبة بالعملة.

وقد تفاعل بعض المستخدمين مع الرابط، مما أدى إلى خسارة أموالهم.

هذا الحادث أثار تساؤلات حول ما إذا كانت “Coingecko” قد فعّلت خاصية المصادقة الثنائية (2FA)، والتي كان من الممكن أن تمنع مثل هذا الاختراق.

ومثلما أسلفنا الذكر فإن هذا الحادث يأتي بعد واقعة مماثلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).

حيث كانت هناك تغريدة مزيفة من SEC تعلن عن الموافقة على صناديق بيتكوين ETF، مما أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين، لكن سرعان ما انخفض السعر بعد تصريح رئيس الهيئة، “غاري جينسلر”، بأن الحساب تعرض للاختراق وأن الإعلان كان مزيف.

كشف التحقيق الأولي أن الاختراق نتج عن سيطرة شخص مجهول على رقم هاتف مرتبط بحساب الهيئة.

كما كان هناك نقص في تفعيل 2FA لحساب SEC على منصة X، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من مجتمع العملات المشفرة نظرا لغياب الإجراءات الأمنية المناسبة من الهيئة المشرف على أمن وسلامة السوق؟

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