هاتف سولانا 2 يسجل إنطلاقة قوية في سوق الهواتف الذكية

أعلنت سولانا عن تحقيق نجاح كبير في سوق الهواتف الذكية مع إطلاقها لجهاز Solana Mobile 2.

خلال 30 ساعة الأولى من الإعلان، تلقت الشركة أكثر من 30,000 طلب مسبق، متجاوزة بذلك مجموع مبيعات الإصدار الأول من الهاتف.

يعد Solana Mobile 2، الخليفة للإصدار السابق، منتجا جذابا حيث يركز على تقنيات الويب 3، محافظا على نظام التشغيل الاندرويد الأساسي ومضيفا ميزات مثل محفظة العملات المشفرة المدمجة وقبو أمني لتعزيز الحماية، بالإضافة إلى متجر تطبيقات لامركزي.

مع سعر تنافسي يبلغ 450 دولار، يعد Solana Mobile 2 بديل ميسور التكلفة مقارنة بسابقه، Saga، الذي يُباع بسعر 599 دولار.

تعد سولانا بتسليم الهاتف الجديد في النصف الأول من عام 2025.

في سياق متصل، ظهرت بعض التعليقات الفكاهية من فريق سولانا بشأن مقارنة نجاح الطلبات المسبقة لـ Mobile 2 مع Apple Vision Pro.

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