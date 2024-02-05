شركة الريبل تعلن خططها التوسعية في الولايات المتحدة الأمريكية

تستعد شركة الريبل لتوسيع نطاق خدماتها المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أعلنه المدير العام للمنتجات في الشركة، “وليام أوليفر سيغوفيا”.

على الرغم من حضورها المحدود نسبيا في السوق الأمريكية خلال الثلاث سنوات الماضية، تخطط شركة الريبل لإطلاق مجموعة من التحديثات المبتكرة لمنتجاتها، مستفيدة من الرخص المتعددة لتحويل الأموال التي تغطي العديد من الولايات الأمريكية.

بما أن 90% من نشاط الريبل يتم خارج الولايات المتحدة، تسعى الشركة إلى تعزيز وجودها في السوق الأمريكية، مستغلة قوتها العالمية.

يُتوقع أن تعود التحديثات المستقبلية للمنتجات بالنفع على الفعالية التشغيلية لتكنولوجيا البلوكشين والمدفوعات التي توفرها شركة الريبل، وذلك بتقديم حلول ميسرة للتحويلات المالية الدولية داخل الولايات المتحدة.

كجزء من هذه الاستراتيجية، ستنظم شركة الريبل فعالية في مقرها الجديد في سان فرانسيسكو، تشمل ندوة يقودها “بريندان بيري” و”بيجاه سلطاني”، رؤساء المنتجات، مع المدير الإقليمي للشركة في الولايات المتحدة، “جواني شيه”، بالإضافة إلى مشاركة “ديفيد شوارتز”، الرئيس التقني لشركة الريبل، وسيتم التطرق ومناقشة مستقبل تقنية البلوكشين والمدفوعات في شركة الريبل لعام 2024.

في إطار سعيها لتحقيق نمو استراتيجي، تقوم شركة الريبل بتوسيع فريق عملها عبر عدة مواقع حول العالم، بما في ذلك التوسع أكثر نحو “بنغالور” و”سان فرانسيسكو” و”تورنتو” و”لندن”.

تعتمد خدمة الريبل للدفع (Ripple Payments) على استخدام عملة XRP كعملة وسيطة، ما يتيح تسوية المعاملات بسرعة خلال ثوان، وتقدم حلول تتميز بكفاءتها التشغيلية مقارنة بالوسائل التقليدية، بالإضافة إلى الشفافية والأمان المحققين عبر شبكة البلوكشين وآلية الإجماع المعتمدة.

يمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية بالنسبة لشركة الريبل، ما يمكنها من لعب دور محوري في إعادة تشكيل منظومة المدفوعات الدولية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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