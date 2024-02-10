في شراكة جديدة: البنك التجاري الدولي وFuz يستهدفان سوق العملات المشفرة في الإمارات العربية

في تطور مهم يستهدف سوق العملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرم البنك التجاري الدولي (CBI) وشركة Fuze، المتخصصة في توفير البنية التحتية للأصول الرقمية، مذكرة تفاهم للتعاون في استكشاف وتطوير حلول مبتكرة في مجال الأصول الرقمية.

مع التأكيد على الالتزام بالأطر التنظيمية الراسخة في الإمارات.

هذا الإعلان، الذي تم تداوله عبر منصة “زاوية”، يمثل خطوة استراتيجية نحو تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية المشفرة المنظمة في المنطقة.

تعزيز النظام البيئي للأصول الرقمية:

أشار “جيوفاني إيفردوين”، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار في CBI، إلى أن الجمع بين خبرات وموارد كل من CBI وFuze سيفتح آفاقا جديدة لتطوير حالات استخدام مبتكرة في مجال الأصول الرقمية لكل من القطاعات التجارية والأفراد.

وأكد أن هذه الشراكة ستوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى الفرص المتعددة التي تقدمها الأصول الرقمية في بيئة آمنة ومنظمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية للوائح الأصول الافتراضية.

الهدف من التعاون بين CBI وFuze هو دعم وتحسين النظام البيئي للأصول الرقمية في الإمارات، مستفيدين من التكنولوجيا المتقدمة والإطار التنظيمي الشامل لتسهيل الشمول المالي ودفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي.

النمو والتحديات في قطاع العملات المشفرة في الامارات العربية:

يشهد قطاع العملات المشفرة في دبي نمو ملحوظ، على الرغم من التحديات المرتبطة بتقلبات السوق والثقة.

كشف استطلاع أجرته KuCoin عن تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة كاستثمار طويل الأجل وأداة للتنويع وحماية ضد التضخم في الإمارات العربية.

تأثير العملات المشفرة على النظام المالي:

العملات المشفرة تقدم بدائل متنوعة لتخزين الأصول والمعاملات اليومية، مما يمثل تحدي للنظم المصرفية التقليدية.

يظل الأمان أولوية للمستثمرين في الإمارات، مع التركيز على سمعة العلامة التجارية ودعم العملاء كعوامل حاسمة في اختيار منصات التداول.

يحتفظ البيتكوين بمكانته كالخيار الأول لمستثمري العملات المشفرة في الإمارات، يليه الإيثيريوم.

البنية التحتية المالية المتطورة، اللوائح التنظيمية المواتية، والشبكات العالمية تعزز من مكانة الإمارات كمركز رئيسي لنمو صناعة العملات المشفرة.

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