قضية بينانس تقترب من الحل؟ المدّعون الأمريكيون يتحركون في خطوة جديدة

تحرز قضية بينانس تقدم نحو الحل، حيث يسعى المدعون العامون في الولايات المتحدة إلى تأمين اتفاق إقرار بالذنب مع الشركة، وفقا لتقرير من “بلومبيرغ”.

في خطوة تهدف إلى إنهاء التحقيق الذي بدأته وزارة العدل، تقدم المدعون بطلب إلى قاض فيدرالي في “سياتل” للموافقة على صفقة الإقرار التي تم الوصول إليها مسبقا، مما يمهد الطريق لفرض واحدة من أكبر العقوبات الجنائية في التاريخ الأمريكي.

وفقا للمدعين، العقوبات المقترحة في اتفاق الإقرار بالذنب تعكس خطورة وعمد سلوك بينانس الذي قاده كبار المسؤولين التنفيذيين والذي نتج عنه تبعات بمئات الملايين من الدولارات.

كجزء من الاتفاقية، ستخضع منصة بينانس للمراقبة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

اعترف “تشانغبينغ تشاو”، الرئيس التنفيذي السابق لبينانس بالذنب في تهم غسل الأموال ومن المقرر أن يُحكم عليه في أبريل المقبل.

في 21 نوفمبر، اعترف “CZ” بتقصيره في تطبيق سياسة فعالة لمكافحة غسيل الأموال في بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة عالميا والتي أسسها في 2017.

لتسوية التحقيق الذي أجرته وزارة العدل بشأن انتهاكات لقانون السرية المصرفية، عدم التسجيل كخدمة تحويل أموال، وقانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، وافقت بينانس على دفع غرامات وتعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار.

الاعتراف بالذنب من جانب بينانس يأتي ضمن تسويات منسقة مع عدة هيئات تنظيمية أمريكية بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.

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