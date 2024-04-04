المشاريع القائمة على الطبقة الثانية للايثيريوم ستصل لقيمة 1 تريليون دولار حسب توقعات شركة VanEck

من المعروف أن مشاريع وبروتوكولات الطبقة الثانية القائمة على الايثيريوم تعمل على توفير حلول بديلة لمستخدمي شبكة الايثيريوم حيث توفر لهم السرعة وقلة الرسوم.

وفقا لشركة “VanEck” التي تتخذ من نيويورك مقرا لها فإن مشاريع الطبقة الثانية من الايثيريوم والتي تحل مشاكل قابلية التوسع ستصل لتقييم عال مستقبلا وقد تتجاوز قيمتها التريليون دولار وقد تتجاوز الايثيريوم من حيث حجم الايرادات.

وأفادت “VanEck” أيضا أن عدد فقط من المشاريع الرائدة من ستبقى على حساب الأخرى وقد خصت الشركة بالذكر كل من مشروع Optimism وArbitrum وBlast باعتبارها مشاريع تمكنت من بناء أنظمة بيئية نابضة بالحياة.

وتمكنت هذه المشاريع من لفت الانتباه إليها بسبب عمليات التوزيعات المجانية التي تمكنت من جذب إهتمام الكثيرين داخل مجتمع الكريبتو.

وفقا لبيانات منصة DefiLlama، يعد مشروع Arbitrum خامس أكبر بروتوكول من حيث القيمة الإجمالية بقيمة 3.18 مليار دولار.

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