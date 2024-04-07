يواصل مجتمع SHIB وبنشاط في تقليص الكمية المتداولة من عملة Shiba Inu عبر عمليات الحرق اليومية، التي تتمثل في نقل الملايين من العملات نحو محافظ رقمية مغلقة بشكل نهائي.
وثقت منصة Shibburn مؤخرا إتلاف أكثر من عشرة مليون SHIB.
في الوقت ذاته، شهد سعر عملة Shiba Inu محاولة لاختراق وتخطي حاجز السعر والمقاومة التي تقف في الطريق عند مستوى 0.000030.
تشير البيانات إلى ارتفاع حاد بنسبة 162.85% في معدل حرق SHIB خلال الساعات الماضية، بحرق ما إجماليه 16,210,694 عملة Shiba Inu عبر تسع معاملات.
سجلت أكبر عملية نقل ما مقداره 5,032,618 SHIB، تلتها معاملتان بكمية تقارب 3,000,000 SHIB ومعاملتين أخريين بنحو 2,000,000 SHIB لكل منهما.
بالنظر إلى أداء سعر SHIB، فقد شهدت العملة محاولة للتعافي خلال الساعات المنقضية، مسجلة زيادة بنسبة 6% تقريبا.
بالانتقال إلى تطورات Shibarium، فقد وصل إلى قمة جديدة غير مسبوقة بتسجيل 413,195,897 معاملة، حسبما وثق مستكشف Shibariumscan.
كما يشير العدد الإجمالي للمحافظ المرتبطة بـ Shibarium إلى 1,394,435 محفظة.
يستقر عدد المعاملات اليومية عند مستوى منخفض نسبيا يبلغ 11,510، بعد ارتفاع من 5,500 خلال هذا الأسبوع.
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كانت هذه تفاصيل خبر عمليات حرق العملة الرقمية SHIB ترتفع بنسبة 162%: ما تأثير ذلك على سعر العملة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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