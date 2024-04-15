ارتفاع رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة المرتبطة بالبيتكوين بشكل ملحوظ

على الرغم من التباطؤ العام في نشاط رأس المال الاستثماري، فإن التمويل الموجه نحو الشركات الناشئة المرتبطة بالبيتكوين قد تضاعف بأكثر من أربعة أضعاف خلال عام 2023.

بحسب الدراسات التي أجرتها منصة “Trammell Venture Partners (TVP)”، فقد شهدت الصفقات الأولية لشركات الكريبتو قفزة بنسبة 360% خلال العام المنصرم، فيما ارتفع عدد الشركات الممولة في هذا المجال بنسبة 56.9%.

يكشف التقرير الذي نشرته TVP يوم الجمعة الماضي عن نمو ملحوظ في تمويل الشركات التي يتقاطع نجاح منتجاتها مع نجاح شبكة البيتكوين، والتي تأسست على فكرة أن البيتكوين سيكون الأصل النقدي العالمي للمستقبل.

ويذكر التقرير أن هذا النمو يستثني الشركات في مراحلها المتقدمة، شركات التعدين، والشركات الموجهة نحو “الكريبتو” بشكل عام.

ورغم أن القيمة الإجمالية للاستثمار في شركات البيتكوين قد انخفضت بنسبة 12.5% إلى 305 مليون دولار، إلا أن العدد الكلي للصفقات قد ارتفع بنسبة 69.2%.

على النقيض من ذلك، شهدت صناعة العملات المشفرة انخفاض حاد في الاستثمارات والصفقات.

ومع ذلك، لا تزال صفقات العملات المشفرة تتفوق على صفقات البيتكوين بنسبة تقارب 20:1.

من بين المستثمرين في العام الماضي تبرز شركات مثل General Catalyst، Y Combinator، وDraper Associates، وهي شركة رأس المال الاستثماري يديرها “تيم دريبر”، وهو من أبرز المؤيدين للبيتكوين.

تعليقا على التقرير صرح “نيك كارتر”، المؤسس المشارك لـ “CoinMetrics” بالقول:

لم أرَ في حياتي المهنية هذا الكم من الشركات الناشئة المعنية بالبيتكوين. الوتيرة الآن أعلى من أي وقت مضى.

تزامنت هذه الزيادة في التمويل مع تجدد نشاط المطورين على البيتكوين خلال العام الماضي، وذلك بفضل القدرات التكنولوجية الجديدة التي تم اكتشافها في الشبكة، مثل بروتوكولات Ordinals لبروتوكول NFT، ونموذج حوسبة البيتكوين BitVM، وبروتوكول “Runes” الجديد الذي سيتيح إصدار الرموز الرقمية بكفاءة على الشبكة.

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