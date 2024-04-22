هل سيستمر زخم سوق العملات المشفرة في ضوء بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع؟

شهدت أسواق العملات المشفرة علامات على الانتعاش خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الأسبوع الحافل بالأحداث الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدة قد يعيد تشكيل زخم النشاط المضاربي.

المؤشر الرئيسي للتضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي سيكون تحت الأضواء، حيث من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية المستقبلية.

التركيز على بيانات التضخم:

يوم الثلاثاء، سيتم إصدار بيانات مبيعات المنازل الجديدة التي توفر نظرة شاملة عن الاقتصاد العام ومستوى الثقة، رغم عدم تأثيرها المباشر على سوق العملات المشفرة.

أيضا، سيتم نشر القراءات الأولية لمؤشر S&P Global ومؤشر الخدمات في نفس اليوم، وهذه التقارير تكشف عن حالة قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يمثلان جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي.

يوم الخميس، سيتم إصدار التقدير الأولي السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، مما يقدم لمحة عن حالة الاقتصاد خلال الربع الماضي.

الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يتوقع نمو طفيف بنسبة 2.9% لهذه الفترة.

يوم الجمعة، سيتم نشر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو مؤشر رئيسي للتضخم يراقبه البنك المركزي، والذي يتوقع أن يظل عند 2.8% لشهر مارس، وهو أعلى من الهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

كما سيتم نشر تقرير مؤشر ثقة المستهلك في “ميشيغان” وتوقعات التضخم الاستهلاكي في نفس اليوم.

صانعو القرار في الاحتياطي الفيدرالي يواجهون تحديات مع استمرار التضخم، وعليه فإن أي تغيرات غير متوقعة في هذه التقارير قد تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق.

إضافة إلى ذلك، سيعلن نحو 20% من الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 عن نتائج الأرباح الفصلية هذا الأسبوع، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل شركة مايكروسوفت وآبل وألفابيت (قوقل).

التوقعات حول سوق العملات المشفرة:

استقرت القيمة السوقية للعملات المشفرة عند 2.42 تريليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بقيادة البيتكوين التي تجاوزت 66,000 دولار.

تعافى سعر عملة الايثيريوم حيث استقر فوق 3,200 دولار، وشهدت العملات الرقمية البديلة ارتفاعات ملحوظة.

المزيد من التقلبات متوقعة إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي بعيدة عن التوقعات المحددة، مما قد يعزز من تذبذب حركة السوق.

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