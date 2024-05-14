حصريا لمستخدمي Bitget في الشرق الأوسط…خزن USDT الآن واربح عائد سنوي يقدر بـ 15٪! حصريا لمستخدمي Bitget في الشرق الأوسط، خزن العملة الرقمية المستقرة USDT واربح مع معدل فائدة سنوي بنسبة 15%! للمزيد من التفاصيل عن كيفية الاشتراك، ما عليك إلا إكمال الإعلان التالي حتى النهاية! اشترك الآن تفاصيل العرض: فترة الاشتراك: من 13 مايو الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي حتى 20 مايو الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي.

من 13 مايو الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي حتى 20 مايو الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي. سيتم إغلاق باب المشاركة الساعة 10:00 صباحا (UTC+8) في 20 مايو. الأصل المدّة العائد السنوي الحدّ الأعلى الممكن للفرد المشاركة به USDT 7 أيام 15% 10,000 تذكير بكيفية نقل الأرباح: سيتم تحويل أصول اشتراك التوفير الثابت الخاص بك تلقائيا إلى منتجات التوفير المرنة، وسيستمر تراكم الفائدة بعد الاستحقاق. كيفية الاشتراك: من الموقع: انتقل إلى شريط التنقل > الربح > التوفير، ثم ابحث عن العملة الرقمية المقابلة للاشتراك. من التطبيق: انتقل إلى الصفحة الرئيسية > الربح > التوفير، ثم ابحث عن العملة الرقمية المقابلة للاشتراك. حمل التطبيق الآن: الأحكام والشروط: الحملة مخصصة فقط للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر، المغرب، الجزائر، تونس، المملكة العربية السعودية، عمان، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، الكويت، والأردن. يمكن للمستخدمين عرض أصول التوفير المرن وإدارتها بالانتقال إلى الأصول > الكسب > التوفير. عندما يشترك المستخدمون في أحد الأصول، يبدأ حساب الفائدة التي يكسبها المستخدمون من الساعة 4:00 مساء بالتوقيت العالمي المنسق في نفس اليوم الذي اشتركوا فيه (المعروف باسم تاريخ القيمة). إذا قاموا بالاشتراك بعد الساعة 4:00 مساء (التوقيت العالمي الموحد)، فسيبدأ حساب الفائدة في اليوم التالي. سيتم حساب الفائدة اليومية باستخدام هذه الصيغة: الفائدة اليومية = مبلغ الاشتراك × معدل الفائدة السنوية في اليوم الحالي / 365. الاسترداد: يمكن للمستخدمين استرداد أموالهم عبر زر الاسترداد في أي وقت بعد الاشتراك. سيتم إرجاع المبلغ الأساسي إلى الحساب الفوري للمستخدم بعد فترة وجيزة. لا تزال لديك أسئلة؟ لا تتردد بالتواصل مع الدعم الفني لمنصة Bitget. احصل على فرصة رائعة لاستثمار USDT مع عائد سنوي مميز! اشترك الآن وابدأ بالربح!

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