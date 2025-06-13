KuCoin تتوسع إلى تايلاند بإطلاق بورصة مرخّصة من هيئة الأوراق المالية

تام شمس - الجمعة 13 يونيو 2025 02:18 مساءً - أطلقت بورصة العملات المشفرة KuCoin شركةً فرعية محلية خاضعة للتنظيم الكامل في تايلاند، وذلك بعد حصولها على ترخيص تشغيل من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC).

وقالت KuCoin في بيان يوم الجمعة إن "KuCoin Thailand" هي أول بورصة أصول رقمية محلية مرخّصة بالكامل تطلقها الشركة. وأشارت إلى أن الإطلاق يعكس التزامها بالأمان والامتثال، في إشارة إلى حصولها مؤخرًا على شهادتي SOC 2 Type II وISO 27001.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin، بي سي وونغ:

"يمثل هذا خطوة مهمة نحو تعزيز وجودنا في الأسواق سريعة النمو في جنوب شرق آسيا، والأهم من ذلك، تقديم خدمات تشفير آمنة وسهلة الوصول للمستخدمين في أماكن تواجدهم."

KuCoin توسّع عملياتها المرخّصة من خلال الاستحواذ

دخلت KuCoin السوق التايلاندية من خلال الاستحواذ على بورصة العملات المشفرة المحلية ERX Company، التي كانت أول بورصة توكنات رقمية خاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية في تايلاند.

وقد تم تغيير العلامة التجارية للمنصة إلى "KuCoin Thailand" في 22 أبريل، ومنذ ذلك الحين تم نقل جميع مستخدمي ERX الحاليين إلى المنصة الجديدة التابعة لـ KuCoin.

تضم تايلاند حاليًا ثماني بورصات عملات مشفرة مرخّصة أخرى، من بينها WAAN Exchange، وGulf Binance، وThai Digital Assets Exchange، وInnovestX Securities، وGMO-Z.com Cryptonomics، وUpbit Exchange، وBitkub Online، وOrbix Trade.

وتهدف KuCoin إلى الاستفادة من خطة الحكومة التايلاندية التي تسمح باستخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع للسياح، من خلال التكامل مع بطاقات الائتمان.