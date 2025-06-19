مديرو الأصول "الأصليون في التشفير" يضاعفون حيازاتهم على السلسلة أربع مرات منذ يناير

تام شمس - الخميس 19 يونيو 2025 11:23 صباحاً - شهد مديرو الأصول في مجال العملات المشفرة نموًا كبيرًا في حيازاتهم على شبكات البلوكشين منذ بداية العام، بينما تستخدم المؤسسات التمويل اللامركزي بشكل متزايد كبنية خلفية لخدماتها، وفقًا لتقرير جديد.

وقال كل من منصة التحليلات Artemis ومنصة عوائد التمويل اللامركزي Vaults في تقرير نُشر يوم الأربعاء:

"ظهرت فئة جديدة من مديري الأصول الأصليين في عالم التشفير. ومنذ يناير 2025، نمت القاعدة الرأسمالية لهذا القطاع على السلسلة من حوالي مليار دولار إلى أكثر من 4 مليارات دولار."

وأوضح التقرير أن مديري الأصول "يُوظّفون رؤوس الأموال بهدوء عبر مجموعة متنوعة من الفرص"، مستشهدًا بمثال على أن شركات كبرى قد قامت بتجميد ما يقرب من ملياري دولار في بروتوكول Morpho اللامركزي للإقراض والاقتراض.

يسيطر كل من Gauntlet وSteakhouse Financial وRe7 على ثلثي الحصة السوقية للقيمة الإجمالية المقفلة من قبل كبار مديري الأصول الأصليين في عالم التشفير. المصدر: Artemis/Vaults

DeFi هو "البنية التحتية الخلفية غير المرئية" للمؤسسات

قالت Artemis وVaults إن نظرة المؤسسات تجاه التشفير قد تغيرت مع التحول التنظيمي في الولايات المتحدة وتطور عروض بروتوكولات DeFi.

"مع نضوج بنية DeFi التحتية، ينتقل شعور المؤسسات إلى رؤية DeFi كطبقة مالية تكميلية وقابلة للتكوين، وليس مجرد مساحة غير خاضعة للحكم ومُعطّلة للأنظمة التقليدية"، بحسب التقرير.

وأضافتا أن شركات التكنولوجيا المالية ومحافظ العملات المشفرة والبورصات تستخدم أدوات DeFi "كبنية خلفية غير مرئية".

المصدر: Artemis

"من خلال تبسيط تعقيدات DeFi، يمكن لهذه المنصات دمج العوائد مباشرة في تجربة المستخدم، مما يعزز من الاحتفاظ بالمستخدمين، ويفتح سبل جديدة لتحقيق الأرباح، ويحسن من كفاءة رأس المال."

العملات المستقرة والاقتراض والعوائد: الثلاثي الأكبر

أشار التقرير إلى أن الطرق الثلاث الرئيسية التي تستخدم بها المؤسسات التمويل اللامركزي هي تقديم عوائد على العملات المستقرة، وعوائد على العملات المشفرة، وخدمات اقتراض العملات المشفرة، والتي "تبسط تعقيد DeFi للمستخدمين."

ولفت إلى أن المنصات المركزية تقدم عوائد على العملات المستقرة ضمن التطبيقات الموجهة للمستهلكين، مثلما يقدم تبادل العملات المشفرة Coinbase عوائد على ودائع USDC، بينما تقدم PayPal نفس الشيء لعملتها المستقرة PYUSD.

وفي جانب الاقتراض والعوائد، وصف التقرير هذه العروض بأنها "تُعرف باسم ‘DeFi Mullet’ (واجهة تقنية مالية، خلفية DeFi)"، مثل خدمة قروض العملات المشفرة من Coinbase التي تستخدم بروتوكول Morpho.

تجربة المستخدم عامل حاسم في DeFi

قال التقرير إن تجربة المستخدم في بروتوكولات DeFi أصبحت عاملاً متزايد الأهمية يدفع نحو اعتمادها و"استدامة بقاء رأس المال".

"يقوم المستخدمون بموازنة عوامل مثل الموثوقية، وقابلية التنبؤ، وتجربة المستخدم بشكل عام (UX). المنصات التي تبسط التفاعل، وتقلل من العوائق (مثل المعاملات الخالية من رسوم الغاز)، وتبني الثقة من خلال الموثوقية والشفافية تميل إلى الاحتفاظ بالمستخدمين بشكل أفضل بمرور الوقت."