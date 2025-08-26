تصفيات في سوق الكريبتو تتجاوز 900 مليون دولار مع تراجع بيتكوين عن مكاسب "جاكسون هول"

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:34 مساءً - تعرّض نحو 200,000 متداول لتصفيات بأكثر من 900 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعدما هبطت بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، لتفقد المكاسب التي حققتها عقب إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في مؤتمر جاكسون هول الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات CoinGlass، جاءت معظم التصفيات من مراكز Long، بعدما هبط سعر بيتكوين (BTC) مؤقتًا إلى ما دون 109,000 دولار على منصة Coinbase، وهو أدنى مستوى لها منذ 9 يوليو.

وقالت راشيل لوكاس، المحللة في BTC Markets: "اشتد ضغط البيع عندما قام أحد الحيتان بتفريغ 24,000 بيتكوين، مما أثار موجة من التصفيات."

ومنذ أن سجّلت بيتكوين أعلى مستوى تاريخي جديد عند أكثر من 124,000 دولار في 14 أغسطس، صححت العملة بنحو 12%، فيما انخفضت بنسبة 7% منذ خطاب جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة، حين ألمح إلى سياسة نقدية أكثر مرونة.

وقال بوبي أونغ، الشريك المؤسس لـ CoinGecko يوم الاثنين: "علينا أن نمر بأيام التصفيات الصعبة حتى نتمكن من الصعود لاحقًا."

وفي المقابل، توقّع الخبير الاقتصادي المتشدد تجاه الذهب بيتر شيف يوم الثلاثاء أن يهبط السعر إلى 75,000 دولار، مضيفًا: "بع الآن واشترِ لاحقًا عند سعر أدنى."

هبطت بيتكوين إلى ما دون 109,000 دولار على منصة Coinbase يوم الثلاثاء. المصدر: TradingView

وأضافت لوكاس في مذكرة اطّلعت عليها Cointelegraph: "رأس المال يتحرك بعيدًا عن الأصول عالية المخاطر، والسيولة الضعيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع زادت من حدّة التقلبات.

ولا يزال الإيثريوم يحظى بتركيز المؤسسات، لكن السوق يدرس الآن ما إذا كان هذا مجرد توقف مؤقت في الاتجاه الصاعد أم بداية لتصحيح أعمق."

ويُذكر أن شهر سبتمبر عادةً ما يكون هابطًا في سنوات السوق الصاعدة للكريبتو، حيث سُجلت تراجعات كبيرة في الشهر التاسع خلال عامي 2017 و2021.

الإيثريوم يتماسك نسبيًا

أدى تراجع بيتكوين بنسبة 2.8% خلال يوم واحد إلى هبوط القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى أقل من 4 تريليونات دولار، لتمحو الأسواق كل مكاسب الأسبوع الماضي. وقد خرج نحو 200 مليار دولار من السوق، لتتراجع القيمة الإجمالية مجددًا إلى 3.84 تريليون دولار.

أما إيثريوم (ETH) فقد انخفض إلى 4,340 دولارًا، وهو ما يزال أعلى من قاع الأسبوع الماضي، ما يجعله أفضل أداءً من بيتكوين في الوقت الراهن.

لكن العديد من العملات البديلة تكبّدت خسائر أعمق، حيث تراجعت كل من Solana المُرمز (SOL)، وDogecoin المُرمز (DOGE)، وCardano المُرمز (ADA)، وChainlink المُرمز (LINK)، وSui المُرمز (SUI) بشكل أكثر حدّة.