إيثريوم تعيّن مسؤولًا جديدًا للذكاء الاصطناعي ويقول إن الطلب من المنظومة هو الدافع

تام شمس - الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:57 مساءً - قال دافيدي كابريس، القائد الجديد لفريق الذكاء الاصطناعي في مؤسسة إيثريوم، إن اندفاع المؤسسة نحو الذكاء الاصطناعي لم يكن جزءًا من خارطة الطريق الرسمية، بل جاء استجابةً للطلب المتزايد من مشاريع المنظومة.

وأضاف في حديثه مع Cointelegraph: "هذه ليست بالضرورة تغيّرًا في السياسات، لكنها تمثل خطوة أخرى نحو نجاح البروتوكول على المدى الطويل. منظومتنا تحتاج إلى ذلك."

الفريق الجديد للذكاء الاصطناعي سيكون له دور مزدوج داخل المؤسسة، بين قسم البروتوكول وقسم المنظومة، بهدف دعم تطوير المنتجات وتجهيز إيثريوم لدمج مطوري الذكاء الاصطناعي التقليديين.

وقال كابريس:

"إذا تمكنا من إقناع هؤلاء المطورين التقليديين بأن هناك قيمة حقيقية هنا، وأن اللامركزية قادرة على حل بعض مشكلات التوافق والتحقق والحوكمة في الذكاء الاصطناعي، فسيكون ذلك مسارًا ناجحًا لنا."

بعض منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي بدأت بالظهور داخل منظومة إيثريوم تشمل المدفوعات الصغيرة، والتي غالبًا ما تُستخدم فيها العملات المستقرة، إضافةً إلى الهوية والتحقق على السلسلة.

وأوضح كابريس أن فريق dAI سيعمل على توفير الوضوح والدعم في هذه المجالات، مضيفًا: "خطتنا هي نشر خارطة طريق أكثر تفصيلًا في وقت لاحق من هذا العام، مع تحديد مراحل واضحة."

الفريق سيُشكَّل مبدئيًا من كابريس، ومدير منتجات متخصص في الذكاء الاصطناعي، وعضو إضافي في فريق الذكاء الاصطناعي، وسيجري أبحاثًا بالتعاون مع فرق البروتوكول.

التحرك الحالي يستند إلى خارطة طريق قصيرة الأجل تركز على مقترح إيثريوم ERC-8004، الذي يهدف إلى تقديم آلية لا تحتاج إلى ثقة لاكتشاف واختيار والتفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقد شارك كابريس في تأليف هذا المقترح مع ماركو دي روسي، قائد الذكاء الاصطناعي في MetaMask، وجوردان إيليس من OpenAI. وقال كابريس:

"المقترح لاقى زخمًا كبيرًا منذ البداية، ونشعر أنه يمكن أن يكون له تأثير واضح منذ الآن."

التوقيت المناسب لدخول إيثريوم مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسسة إيثريوم عن تشكيل فريقها الجديد للذكاء الاصطناعي يوم الإثنين. وأوضح كابريس أن الفكرة انطلقت من مجموعة من باحثي المؤسسة الذين رأوا أن المنظومة لديها القدرة على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

إيثريوم ليست أول بروتوكول في عالم الكريبتو يخوض هذا المجال؛ إذ أطلق بروتوكول Planck بنيةً أساسية من الطبقة-0 للذكاء الاصطناعي في يوليو، بينما قدّمت Kite AI بلوكتشين مخصصًا للذكاء الاصطناعي على شبكة Avalanche في فبراير.

بدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي المعتمدون على البلوكتشين بالانتشار في عام 2023، حيث يمكنهم تنفيذ معاملات مالية ومهام أخرى بأقل قدر من الإشراف البشري.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت مؤسسة إيثريوم قد دخلت السباق متأخرة، أجاب كابريس بالنفي:

"لا أعتقد أننا تأخرنا. التوقيت يبدو مناسبًا، فقد قضى الناس حوالي عامين في اختبار تنسيق الذكاء الاصطناعي عبر هذه البروتوكولات."