بورصة Crypto.com تنفي تسريب بيانات المستخدمين في 2023 وتصف التقارير بأنها "لا أساس لها"

تام شمس - الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:50 صباحاً - نفت بورصة العملات المشفرة Crypto.com أنها أخفت عن السلطات تسريبًا لبيانات المستخدمين في عام 2023.

وكانت بلومبيرغ قد ذكرت يوم الجمعة أن نواه أوربان، عضو مجموعة القرصنة Scattered Spider، قال إن المجموعة نجحت في تنفيذ عملية تصيّد إلكتروني مكّنتها من الوصول إلى حساب موظف في Crypto.com قبل أوائل 2023، وهو ما أدى إلى كشف بيانات شخصية لعدد من المستخدمين.

في أعقاب التقرير، اتهم محقق البلوكشين ZachXBT عبر منصة X الشركة بـ"التغطية على خرق أثّر على المعلومات الشخصية لعملائها"، مضيفًا أن Crypto.com "تعرضت للاختراق عدة مرات."

أثار التقرير انتقادات من بعض المعلقين في مجال الكريبتو الذين رأوا أن البورصة كان ينبغي أن تكون أكثر شفافية، خاصة في ظل القلق المتزايد بشأن تسريبات بيانات المستخدمين بعد تعرض بورصة Coinbase لاختراق طال بيانات العملاء في وقت سابق هذا العام.

لكن متحدثًا باسم Crypto.com قال لـ Cointelegraph إن الشركة قدّمت "إشعارًا بحادث أمني للبيانات" لدى نظام الترخيص متعدد الولايات (NMLS) في الولايات المتحدة، إضافة إلى "تقارير أخرى للجهات التنظيمية ذات الصلة في الولايات القضائية المختلفة."

Crypto.com: التأثير كان "محدودًا"

أوضح المتحدث أن الشركة "رصدت حملة تصيّد استهدفت أحد موظفينا في 2023." وأضاف أن الحادثة "شملت كشف بيانات شخصية محدودة (PII) لعدد صغير جدًا من الأفراد"، مؤكّدًا أن "الحادثة تم احتواؤها خلال ساعات من اكتشافها، ولم يتم الوصول إلى أي أموال للعملاء أو تعرضها للخطر."

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Crypto.com قد أبلغت المستخدمين المتأثرين مباشرةً، أو ما إذا كانت تقاريرها للجهات التنظيمية قد أُتيحت للجمهور.

الرئيس التنفيذي يصفها بـ "المعلومات المضللة"

من جانبه، نشر الرئيس التنفيذي كريس مارشاليك تغريدة يوم الأحد قال فيها إن "المعلومات المضللة تنتشر من مصادر غير مطّلعة."

وقال: "أي ادعاء بأننا لم نبلّغ أو نكشف عن حادث أمني لا أساس له على الإطلاق"، مضيفًا أن الشركة أبلغت عن الحادث في الولايات المتحدة ومع "الجهات التنظيمية ذات الصلة."

الجدير بالذكر أن شركة Trump Media & Technology Group، المالكة لمنصة Truth Social التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت قد وقّعت هذا الشهر اتفاقًا مع Crypto.com لإنشاء خزانة بعملة Cronos المُرمزة (CRO)، في خطوة تعكس تعمّق الروابط بين صناعة الكريبتو وإدارة ترامب.