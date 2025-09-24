إشارات متباينة من الاحتياطي الفيدرالي: كيف ستؤثر على سوق العملات المشفرة؟

ألقى “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خطاب في غرفة تجارة “بروفيدنس” الكبرى يوم الثلاثاء، استعرض فيه آخر التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، وأبرز ملامح السياسة النقدية المستقبلية، ما أثار حالة من الترقب في الأسواق، لا سيما في قطاع الأصول عالية المخاطر مثل سوق العملات المشفرة.

أشار “باول” إلى تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي انخفض إلى 1.5% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ2.5% العام الماضي.

وعلى الرغم من بقاء معدل البطالة عند 4.3%، فإن بيانات التضخم جاءت سلبية، حيث ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 2.9%، متجاوزا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

في ظل هذه الأرقام، لم يقدم “باول” إشارات واضحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، مؤكدا أن القرارات القادمة ستعتمد على البيانات والتوقعات المتغيرة.

وقال:

سياستنا ليست على مسار محدد مسبقا. سنواصل تقييم الوضع بناء على التطورات.

كما أوضح “باول” أن المخاطر المرتبطة بالتضخم لا تزال قائمة، في حين أن مخاطر التوظيف تبدو منخفضة، مما يضع البنك المركزي في موقف دقيق.

ووصف السياسة النقدية الحالية بأنها لا تزال مقيدة بشكل طفيف، ما يفتح الباب لاحتمالات التيسير مستقبلا في حال تراجع الضغوط التضخمية.

من الناحية النظرية، فإن خفض أسعار الفائدة يعزز من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد، مثل العملات المشفرة، عبر تقليل تكلفة الفرصة البديلة.

إلا أن “باول” حذر من التسرع في هذا المسار، مؤكدا أن تخفيف السياسة النقدية بشكل مفرط قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في التضخم، وهو ما قد يفرض إعادة تشديد لاحقة.

وتُظهر بيانات عقود الفائدة الآجلة في بورصة شيكاغو (CME) أن الأسواق تتوقع بنسبة 92% خفض جديد للفائدة بواقع 0.25% في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب نهاية أكتوبر.

وفي تعليق على تصريحات “باول”، اعتبر “توم لي”، الشريك في “Fundstrat”، أن الخطاب لا يُعد سلبي بالضرورة، مذكّرا بأن الاحتياطي الفيدرالي نادرا ما يعبّر عن رأي صريح تجاه تقييم الأصول مثل الأسهم أو العملات المشفرة.

استقرار نسبي في سوق العملات المشفرة:

رغم حالة عدم اليقين، لم تسجل أسواق العملات المشفرة تقلبات كبيرة بعد تصريحات “باول”، بل استقرت القيمة السوقية عند نحو 3.96 تريليون دولار، محافظة على النطاق الضيق الذي تشكل منذ منتصف يوليو.

انخفض سعر البيتكوين إلى 111,600 دولار مساء الثلاثاء، قبل أن يستعيد مستوى 112,000 دولار في التعاملات الآسيوية صباح الأربعاء.

أما الايثيريوم، فقد تراجع إلى ما دون 4200 دولار، دون أن يتمكن من استعادة هذا المستوى حتى لحظة كتابة هذا المقالة.

ورغم هذه التحركات المحدودة، لا يزال التفاؤل يسود أوساط المحللين في قطاع العملات المشفرة، في ظل استمرار دعم السياسات النقدية التوسعية للأصول الرقمية على المدى المتوسط.

