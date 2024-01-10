شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة وسهلة تمكنك معرفة مع من يتحدث صديقك على الواتساب من خلال رقم هاتفه فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تطبيق الواتس اب هو أحد البرامج الشهيرة التي يستخدمها الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم، لأنه برنامج به العديد من المميزات، لهذا سوف نتعرف على واحدة من مميزات بهذا البرنامج وهي طريقة معرفة مع من يتحدث صديقك على الواتس اب بالتفصيل.وتطبيق واتس اب هو واحد من التطبيقات المجانية الفورية التي يتم تطبيقها على الهاتف المحمول لإجراء دردشة مع الأصدقاء كتابية أو فيديو أو إجراء مكالمات صوتية.

كما يتيح برنامج واتس اب إرسال الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية للغير، بجانب أنه يتيح خدمة الدردشة الجماعية.

طريقة معرفة مع من يتحدث صديقك على الواتس اب.

توجد العديد من الخطوات التي توضح لنا معرفة مع من يتحدث صديقك على الواتس اب وهي تتمثل في التالي:

1_ يتم فتح تطبيق الواتس على الهاتف الخاص بك حيث توجد ثلاثة نقاط موجودة في أعلى التطبيق يتم الضغط عليهم.

2_ يتم الدخول على كلمة إعدادات.

3_ يتم الدخول على كملة استخدام البيانات.

سوف يظهر أمامك في هذه الخانة أكثر الأرقام التي تم التحدث معها على الواتس اب بالترتيب من أعلى إلى أسفل على حسب استهلاك البيانات الأكثر على الواتس اب.

مراقبة واتس اب شخص مجانا

توجد العديد من البرامج التي يمكن بها التجسس ومراقبة برنامج الواتس اب حتى يتم متابعة الأبناء على برنامج الواتس اب من خلال الآباء ومن هذه البرامج ما يلي:

1- تطبيق WtSpy

هذا التطبيق واحد من أقوى برامج التجسس على الهاتف المحمول التي تمكنك من المراقبة في كل المحادثات التي تتم على الواتس اب لكل أنواع الهواتف سواء الأندرويد أو ويندوز فون.

2- تطبيق iKeyMonitor iOS

يتميز هذا التطبيق بأنه لا يمكن اكتشافه بسهولة، بجانب أنه يوفر المراقبة المتميزة لكل ما يحدث على الجوال في وضع التجسس، هو يتميز بأن له كلمة سر مدخلة على الهاتف.

يمكن التقاط الصور لشاشة الهاتف والاطلاع على رسائل وsms والقيام بإجراء تسجيل المكالمات وتصفح الإنترنت وكذلك مراقبة الجهاز لمدة 24 ساعة.

مراقبة واتس اب شخص مجانا

توجد العديد من البرامج التي يمكن بها التجسس ومراقبة برنامج الواتس اب حتى يتم متابعة الأبناء على برنامج الواتس اب من خلال الآباء ومن هذه البرامج ما يلي:

1- تطبيق WtSpy

هذا التطبيق واحد من أقوى برامج التجسس على الهاتف المحمول التي تمكنك من المراقبة في كل المحادثات التي تتم على الواتس اب لكل أنواع الهواتف سواء الأندرويد أو ويندوز فون.

يتميز هذا التطبيق بأنه مزود بإرشادات توضح كيفية الاستعمال وبه شرج لأكواد المستخدم للمواقع على الإنترنت الخاصة بالتطبيق حتى يتم الاطلاع على الهاتف المحمول.

2- تطبيق MSpy

هذا البرنامج لا يملك شهرة كبيرة مثل باقي البرامج، كما أنه لا يمتلك واجهة مستخدم سهلة وبسيطه.

3- تطبيق iKeyMonitor

هذا البرنامج يتميز بأنه لا يمكن اكتشافه بسهولة من الصحية، كما أنه يوفر مراقبة ممتازة لكل ما يحدث على برنامج الواتس اب. كل ما عليك هو التقاط صورة للشاشة للهاتف المراد الاطلاع عليه وإدخال كلمة السر الخاصة بالبرنامج وسوف يقوم البرنامج بتسجيل كافة المكالمات والرسائل على الواتس اب خلال 24 ساعة في اليوم.

راقب واتساب اي شخص من خلال رقمه

لكل من يرغب في مراقبة الواتس اب لبعض الأشخاص من خلال الأرقام عليه بتحميل البرامج التالية:

1- تطبيق Highster Mobile

هذا التطبيق يتميز بأن سعره رخيص وسهل في الاستخدام، هو يعمل بمجرد تنزيله على الهاتف المحمول المراد التجسس عليه، حيث أنه يقوم بإرسال تقرير بشكل مباشر إلى حساب الإنترنت المراد التجسس عليه. من أهم خواص هذا البرنامج إمكانية التجسس على الواتس اب الذي يقوم بتسجيل كل البيانات والمحادثات وإرسال رسائل إلى كل العملاء.

2- تطبيق WhatsSpy

يقوم هذا البرنامج باختراق حماية خصوصية الواتس اب، حيث أنه يتيح تتبع الآخرين حتى لو قاموا بوضع إعدادات الخصوصية.

يعد هذا البرنامج من البرامج الذي يعمل بتقنية php ويمكن تثبيته على جهاز الحاسب الآلي بسهولة، هو يقدم سجل كامل لكل المعلومات الخاصة بالشخص الذي يرغب المستخدم في مراقبه.

كما يوفر هذا البرنامج معرفة اتصال الشخص حتى وإن كان ليس لديه هذه الإعدادات في الخصوصية، بجانب أنه يتيح إمكانية مشاهدة الصور الخاصة بالشخص حتى وإن كان خافي الظهور لها.

3- تطبيق Spyera

يعد هذا التطبيق أحد التطبيقات المتميز في التجسس على الهواتف والذي يوفر ميزة في مراقبة الآخرين الواردة والرسائل النصية وما يتم كتابته للآخرين. سعر هذا البرنامج يكون حوالي 189 دولار لمدة ثلاثة أشهر.