الأمم المتحدة: 38 ألف امرأة وفتاة ضحايا الحرب في غزة حتى نهاية 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في قطاع غزة بمعدل لا يقل عن 47 امرأة وفتاة يومياً وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2025.

وقالت المتحدثة بالنيابة عن مكتب الهيئة والمسؤولة عن العمل الإنساني، صوفيا كالتورب، في إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف قدمت فيها تحليلاً جديداً لبيانات حديثة حول تأثير الحرب في غزة على النساء والفتيات إن «هذه البيانات تعد الأكثر فظاعة على الإطلاق».

وأوضحت كالتورب أن «النساء والفتيات شكلن النسبة العليا من الوفيات خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة مقارنة بالنزاعات السابقة التي شهدها القطاع»، لافتةً إلى استمرار معاناتهن رغم إعلان إيقاف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وأضافت أنه «رغم اتفاق إيقاف إطلاق النار قتل أكثر من 730 شخصاً وأصيب أكثر من 2000 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية بينهم عدد كبير من النساء والفتيات».

وذكرت أن «نحو 11 ألف امرأة وفتاة في غزة تعرضن لإصابات بالغة تسببت في إعاقات دائمة لهن فيما تعاني أكثر من 790 ألف امرأة وفتاة من مستويات حادة أو كارثية من انعدام الأمن الغذائي نتيجة النقص الحاد في المياه والغذاء».