اخبار العالم

سوريا: نسعى لاتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل لخطوط 1974

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، إن بلاده تسعى إلى اتفاق أمني جديد يضمن انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974، في إشارة اتفاقية فض الاشتباك التي فصلت بين دمشق وتل أبيب.
وأضاف الشرع، خلال جلسة حوارية عُقدت على هامش منتدى «أنطاليا الدبلوماسي» في تركيا، أن «الاعتراف بأحقية إسرائيل في الجولان السوري المحتل هو اعتراف باطل يخالف حقوق الشعب السوري»، مشدداً على أنه «لا يمكن لأي دولة أن تتنازل عن جزء من أراضيها من دون موافقة شعبها صاحب الحق»، وفق ما أوردت قناة «الإخبارية السورية».
وأوضح الشرع أن «دمشق تدفع باتجاه منطقة مستقرة وتسعى لحل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية بعيداً عن النزاعات».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا