التصفية مستمرة: تصفية مراكز تداول كبيرة مع استمرار تراجع البيتكوين والعملات البديلة

توقّف الارتفاع القوي في سعر البيتكوين، الذي انطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن لامس سعر البيتكوين 116,000 دولار وواجه مقاومة قوية.

وسرعان ما تراجع السعر بأكثر من 4000 دولار ليهبط إلى ما دون 112,000 دولار، وسط ضغوط بيع متزايدة.

هذا التراجع يأتي بعد أسبوع شهد واحدة من أسوأ الهزات في السوق، إثر تهديدات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بفرض رسوم جديدة على الصين، ما أدى إلى انخفاض البيتكوين من 122,000 إلى 101,000 دولار على بعض المنصات مثل بينانس، قبل أن يتعافى تدريجيا ويصل إلى مستوى يفوق 110 ألف دولار.

لكن الصعود لم يصمد، ومع بداية يوم الثلاثاء عادت الضغوط البيعية، فتراجعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 2.235 تريليون دولار، مع ارتفاع طفيف في هيمنته إلى 57.5%.

العملات البديلة تكبدت خسائر أشد.

حيث انخفض سعر BNB بأكثر من 11%، مهددا بكسر مستوى 1200 دولار.

كما سجلت MNT وZEC خسائر يومية مزدوجة الرقم، وتراجعت الايثيريوم إلى 4000 دولار بعد انخفاض 4%، وXRP إلى أقل من 2.5 دولار (-6%)، وDOGE إلى 0.20 دولار (-5.25%).

كما واصلت ADA وHYPE وXLM خسائرها.

هذه التحركات العنيفة أدت إلى موجة تصفيات واسعة في السوق، حيث تضرر أكثر من 210,000 متداول خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي المراكز المُصفّاة نحو 630 مليون دولار بحسب بيانات “CoinGlass”.

