ارتفاع مؤشر MVRV للبيتكوين وسط مؤشرات على توسع مستدام للسوق

على الرغم من التراجع المفاجئ الذي شهده السوق يوم الجمعة، والذي أدى إلى خسارة المليارات من القيمة السوقية، إلا أن المؤشرات على الشبكة تُظهر استمرار هيكل السوق الصاعد.

عاد سعر البيتكوين للانتعاش سريعا، بينما يشير معدل القيمة السوقية المُحققة (MVRV) إلى توسع في منتصف الدورة، بعيدا عن مستويات النشوة المفرطة.

بحسب بيانات “CryptoQuant”، يبلغ (MVRV) الحالي حوالي 2.0، وهو ما يظل دون مستويات الذروة التاريخية عند 4.0 التي تزامنت مع قمم السوق في أعوام 2013 و2017 و2021.

هذه القراءة تُظهر أن السوق في مرحلة توسع هيكلي، حيث يحقق المستثمرون أرباح دون ظهور إشارات على سلوك مضاربي مفرط (كما أن المشاعر لم تبلغ أقصى درجات النشوة بعد).

المعطيات على الشبكة تدعم هذا التقييم؛ فالمستثمرون طويلو الأجل يحافظون على مراكزهم دون القيام بعمليات بيع واسعة، بينما تبقى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المؤسساتية مستقرة.

كما تراجع ضغط البيع من قِبل المعدنين، ما يعكس نضج في سلوك السوق.

تشير دورات بيتكوين التاريخية إلى ثلاث مراحل:

التعافي (MVRV بين 1 و2)، التوسع (2 إلى 4)، ثم النشوة (>4).

المستوى الحالي يوازي إلى حد كبير ما شهدناه منتصف عام 2020، قبيل الصعود القوي اللاحق.

تقلص العرض يُمهّد لصدمة محتملة:

بالموازاة مع ماسبق التطرق له، انخفض احتياطي البيتكوين في المنصات المركزية إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، ليصل إلى نحو 2.4 مليون بيتكوين، بعد أن كان يتجاوز 3.5 مليون في عام 2020.

هذا الاتجاه الهبوطي طويل الأمد في احتياطي منصات التداول يُعتبر من أبرز المؤشرات على تراجع ضغط البيع الفوري.

يشير هذا الانخفاض إلى أن المزيد من المستثمرين ينقلون مقتنياتهم إلى محافظ باردة أو حلول حفظ مؤسساتية، ما يعكس تنامي الثقة في البيتكوين كمخزن للقيمة.

كما يُعزز هذا من احتمالية حدوث صدمة عرض مستقبلية، في ظل استمرار عمليات السحب والتجميع من قبل الأموال الذكية.

تاريخيا، كانت الفترات التي تشهد تدفقات خارجية طويلة الأمد تتزامن مع مراحل تراكم هادئة تسبق التحركات الكبرى، وهو ما تدعمه البيانات الحالية.

