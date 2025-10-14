المحلل “بيتر براندت”: المخطط السعري لـ XRP نقي من الناحية الفنية

أشاد المتداول “بيتر براندت” بالهيكل الفني طويل الأمد لمخطط XRP، واصفا إياه بـ”النقي”، في إشارة إلى وضوح النماذج الفنية التي شكّلها الأصل على مدى سنوات.

وفقا لتحليله، شكّل XRP مثلث متماثل بين عامي 2014 و2017، اخترقه صعودا في أواخر 2017، ما أدى إلى صعوده إلى أكثر من 2 دولار.

As a student of classical charting principles and history, has there ever been a purer long-term chart? $XRP pic.twitter.com/rbA2Mp955A — Peter Brandt (@PeterLBrandt) October 13, 2025

تلا ذلك مرحلة من التماسك الجانبي بين 2018 ومنتصف 2025، ضمن نمط إسفين صاعد، تَبعها اختراق صعودي أوصل السعر إلى أعلى مستوياته التاريخية عند 3.65 دولار.

حاليا، يتحرك السعر دون المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع، قرب مستوى المقاومة عند 2.83 دولار.

من جانبه وصف المحلل “CrediBULL Crypto” الرسم البياني لعملة XRP بأنها من أقوى الرسوم البيانية في السوق، مؤكّدا ثبات نظرته الصعودية وتوقعاته بوصول السعر إلى مستويات من خانتين قبل نهاية الدورة الحالية.

كذلك أشار المحلل “EtherNasyonaL” إلى تشابه البنية الحالية مع دورات سابقة شهدت اختراقات حاسمة ومستويات دعم قوية.

نطاقات سيولة حرجة وتركيز على المقاومة:

سجلت العملة الرقمية XRP في وقت النشر نحو 2.45 دولار، منخفضة بنسبة 6% خلال 24 ساعة و18% خلال الأسبوع.

تظهر بيانات السيولة من “Cryptoinsightuk” اهتمام كبير بين مستويات 2.20 و2.40 دولار كمناطق شراء، ومقاومة ملحوظة بين 2.60 و2.80 دولار.

ويُعد مستوى 2.50 دولار هو الأهم حاليا من حيث كثافة أوامر التداول.

ورغم استمرار التقلبات، فإن التركيز ينصب على قدرة XRP على تجاوز هذه المقاومة، ما قد يكون إشارة على تأكيد الاتجاه الصاعد طويل المدى.

