البيتكوين تتصدر التدفقات نحو صناديق الأصول الرقمية بـ2.67 مليار دولار رغم تقلب السوق!

سجّل قطاع الأصول الرقمية تدفقات واردة قوية بلغت 3.17 مليار دولار الأسبوع الماضي، رغم التراجع الحاد في أسعار العملات المشفرة الناتج عن تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتُظهر البيانات أن يوم الجمعة اختُتم بتدفقات خارجة طفيفة بلغت 159 مليون دولار فقط، لترتفع التدفقات منذ بداية العام إلى 48.7 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي لعام 2024.

شهدت منتجات التداول في البورصة (ETP) للأصول الرقمية نشاط استثنائي، مسجلة حجم تداول أسبوعي قياسي بلغ 53 مليار دولار – أي ضعف المتوسط المسجل هذا العام.

كما بلغ حجم التداول اليومي ذروته التاريخية يوم الجمعة عند 15.3 مليار دولار.

ورغم ذلك، تراجع إجمالي الأصول المُدارة بنسبة 7% ليصل إلى 242 مليار دولار، نتيجة انخفاض السوق.

هذا وشهدت صناديق الإيثيريوم تدفقات واردة بـ 338 مليون دولار، لكنها سجلت أكبر تدفقات خارجة يوم الجمعة بقيمة 172 مليون دولار.

وتراجعت شهية المستثمرين نحو سولانا والريبل، بينما ظلت التدفقات نحو العملات البديلة الأخرى متواضعة.

إقليميا، استحوذت الولايات المتحدة على معظم التدفقات (3 مليار دولار)، تلتها سويسرا وألمانيا.

سجلت السويد والبرازيل وهونغ كونغ تدفقات خارجة ملحوظة.

جاءت هذه التطورات وسط ضغوط سياسية بعد تصريحات “ترامب”، ما أدى إلى انهيار مؤقت في سعر البيتكوين إلى 102 ألف دولار قبل أن بتعافى السعر إلى 111 ألف، وسط تصفيات بلغت 19 مليار دولار.

