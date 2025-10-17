حجم تصفية المراكز في سوق الكريبتو تجاوز المليار دولار بعد انهيار سعر البيتكوين والعملات البديلة

شهد سوق العملات الرقمية موجة تصحيح عنيفة، تجلت بانخفاض في أسعار معظم العملات الرقمية، بقيادة البيتكوين الذي تراجع سعره إلى أقل من مستوى 105,000 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة منذ أشهر.

كان سعر البيتكوين يحاول التعافي في وقت سابق من الأسبوع، مقتربا من حاجز 116,000 دولار، لكنه واجه مقاومة قوية عند 110,000 دولار.

ومع تزايد ضغوط البيع، كسرت العملة هذا المستوى مساء أمس، لتواصل الانخفاض صوب الدعم الفني التالي عند 100,000 دولار، بحسب تقديرات عدد من المحللين.

امتدت حالة التشاؤم إلى السوق ككل، حيث يرى محللون مثل “الكابتن فايبك” أن موجة الصعود خلال 2024 و2025 قد انتهت، مع توقعات بتصحيح يصل إلى 50% على المدى المتوسط.

العملات الرقمية البديلة تكبّدت خسائر أعمق؛ حيث فقدت عملة بينانس أكثر من 17% خلال 24 ساعة، متراجعة إلى ما دون 1050 دولار، فيما تراجعت الايثيريوم بنسبة تتجاوز 14%، وخسرت ريبل أكثر من 17%.

وتتزامن هذه الخسائر مع ضعف في السيولة، وعودة رؤوس الأموال إلى البيتكوين والعملات الرقمية المستقرة، وسط عزوف عام عن المخاطرة.

ووفقا لـ “ويني سي”، مديرة العمليات في “SynFutures”، فإن الهبوط الأخير يعكس تراجع في شهية المضاربة، متأثرا بعوامل منها بيانات الاقتصاد الكلي، وضعف دفاتر الطلبات، وتجدد المخاوف التنظيمية، خصوصا ما يتعلق بالرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة.

الانعكاسات لم تتوقف عند الأسعار؛ حيث شهد السوق تصفيات جماعية لمراكز الرافعة المالية، طالت نحو 290 ألف متداول خلال 24 ساعة فقط، وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات التصفية نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات CoinGlass.

