سعر البيتكوين يهبط دون مستوى 105 ألف دولار…هل مازال هناك احتمال الارتداد نحو 117 ألف دولار؟

انخفض سعر البيتكوين اليوم الجمعة إلى ما دون 105,000 دولار، في أدنى مستوى له منذ 15 أسبوع، وسط ضغوط بيع متصاعدة بفعل التوترات المصرفية في الولايات المتحدة.

ورغم حالة الحذر السائدة، يرى بعض المحللين أن هذا الانخفاض قد يمهد لارتداد قوي بفعل تراكم مراكز البيع على المكشوف.

أوضح “جواو ويدسون”، مؤسس “Alfractals”، أن تزايد رهانات البيع مؤخرا قد تؤدي إلى ضغط شراء قد يدفع البيتكوين نحو مستوى 117,000 دولار خلال ساعات، في حال اضطرت مراكز البيع إلى التغطية السريعة.

تراجع سعر البيتكوين بنحو 6% خلال 24 ساعة، فيما أشار تحليل “CryptoQuant” إلى أن عمليات تصفية مكثفة لعبت دور حاسم في هذا الانخفاض.

حيث تمت تصفية مراكز شراء بقيمة 573 مليون دولار قرب 114,600 دولار، تلتها موجة ثانية عند 111,270 دولار ألحقت خسائر إضافية تجاوزت 383 مليون دولار، خاصة بالمضاربين ذوي الرافعة المالية العالية.

هذه التحركات كشفت هشاشة السوق أمام تقلبات صغيرة نسبيا عندما تتضخم المراكز المفتوحة، مما يؤدي إلى تأثير تسلسلي في التصفية وتسارع الهبوط.

يُشير التاريخ إلى أن مثل هذه البيئات قد تقدم فرص لارتداد مؤقت، مع تراجع ضغط البيع واستقرار معدلات التمويل.

تتجه الأنظار حاليا نحو مناطق مقاومة حرجة عند 117,000 و127,000 دولار، حيث من المرجح أن تتفاعل أوامر وقف الخسارة والمراكز الرافعة مجددا مع حركة السعر.

من جانب آخر، أشار المحلل “ريكت فينسر” إلى أن البيتكوين يختبر حاليا أحد أهم خطوط الاتجاه الصاعد منذ عام 2023.

وقد مثل هذا الخط نقطة انطلاق لكل ارتفاع كبير خلال الدورة الحالية.

كسره بوضوح قد يضع نهاية للاتجاه الصاعد ويفتح الباب أمام تصحيحات أعمق، في حين أن الحفاظ عليه يعزز احتمالات انتعاش تقني على المدى القصير.

