البنوك اليابانية الكبرى تتعاون لإصدار عملات رقمية مستقرة مرتبطة بالين والدولار

بدأت البنوك اليابانية الثلاثة الكبرى:

ميتسوبيشي يو إف جيه (MUFG) و سوميتومو ميتسوي (SMBC) وميزوهو

تعاون لتطوير عملات رقمية مستقرة مرتبطة بالين الياباني والدولار الأمريكي، بهدف تسريع مدفوعات الشركات وتحسين الكفاءة في التسويات العابرة للحدود، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيكي”.

يسعى التحالف إلى وضع معيار موحد يسمح بتوفير السيولة محليا بالعملات الورقية، مما يقلل الاعتماد على جهات الإصدار الأجنبية.

من المتوقع أن تبدأ شركة “ميتسوبيشي” بتجربة العملة المستقرة داخليا، مستفيدة من علاقاتها التجارية الواسعة التي تتجاوز 300 ألف شركة.

تُركز البنوك على تصميم عملات مستقرة تجمع بين البرمجة والنهائية الفورية، مع الالتزام بهيكل احتياطي وإفصاح تقليدي، تماشيا مع الأطر التنظيمية الجاري تطويرها عالميا.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه جهود اليابان لتبني الرموز الرقمية المدعومة بالعملات الورقية، بما في ذلك مشاريع رموز الإيداع وقنوات النقد الرقمية.

من جانب آخر، يخطط بنك البريد الياباني لإطلاق عملة إيداع ين رمزي (DCJPY) بحلول السنة المالية 2026، في خطوة تعكس الاهتمام المؤسسي المتزايد بتحديث البنية التحتية للتسويات المالية.

السوق الياباني بات أيضا محط أنظار لاعبين دوليين، مثل شركة الريبل وبنك الدولة الهندي، اللذَين يعتزمان طرح عملة RLUSD في اليابان مطلع 2026.

ويأتي ذلك في وقت تتجاوز فيه القيمة السوقية للعملات المستقرة 300 مليار دولار، ما يعزز موقعها كوسيلة رئيسية للمدفوعات داخل قطاع العملات الرقمية المشفرة.

