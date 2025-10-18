شركة Tempo الناشئة في مجال البلوكشين والمدعومة من Stripe وParadigm تجمع 500 مليون دولار

جمعت شركة “Tempo”، الناشئة في مجال البلوكشين والمدعومة من “Stripe” و”Paradigm”، تمويل قدره 500 مليون دولار في جولة من الفئة A، بقيادة “Greenoaks” و”Thrive Capital”، لتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 5 مليار دولار.
تركز “Tempo” على بناء بلوكشين مصمم خصيص لمعالجة مدفوعات العملات المستقرة، بالتعاون مع شركات كبرى مثل “OpenAI” و”Shopify” و”Visa”.
وتسعى لمنافسة منصات مثل الايثيريوم وسولانا، مع بقاء خيار إصدار عملات رقمية خاصة بها غير محسوم حتى الآن.
رغم أن “Stripe” و”Paradigm” لم تشاركا برأس مال في هذه الجولة، إلا أن “Tempo” تمثل خطوة طموحة ضمن توسع “Stripe” في قطاع العملات الرقمية، بعد استحواذها على “Bridge” وخططها لشراء “Privy”، إضافة إلى منتجاتها الجديدة مثل “Open Issuance”.
تأتي هذه الخطوة وسط سباق متزايد بين شركات التقنية لإطلاق شبكات بلوكشين خاصة بها، في محاولة للسيطرة على بنية المدفوعات الرقمية من الأساس.
