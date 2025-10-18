منصة OpenSea تعلن عن موعد إطلاق عملتها الرقمية SEA

- 1/2
أعلنت منصة “OpenSea” عن خططها لإطلاق عملتها الرقمية الأصلية $SEA في الربع الأول من عام 2026، مع تخصيص 50% من العرض لأعضاء المجتمع، و50% من الإيرادات عند الإطلاق لإعادة شراء العملة، بحسب ما صرّح به المؤسس المشارك “ديفين فينزر” على منصة X.
سيتم توزيع العملة على المستخدمين الأوائل والمشاركين في برامج المكافآت، كما سيتم تخصيص أكثر من نصف حصة المجتمع عبر طلب أولي.
وستتضمن العملة الرقمية $SEA خاصية التحصيص خلف الرموز الرقمية والمجموعات المفضلة لدى المستخدمين.
تعمل “OpenSea” على التحول من سوق NFT إلى منصة تداول متكاملة، حيث تطور ميزات تشمل تداول العقود الدائمة، التداول عبر الهاتف المحمول، ودعم العمليات عبر الشبكات، بدعم من استحواذها على “Rally”.
أكد “فينزر” أن هدف المنصة هو تقديم تجربة سلسة دون الحاجة لمنصات مركزية أو أدوات معقدة، مع الإشارة إلى أن 50% من رسوم المنصة ستُخصص لمكافآت المستخدمين.
