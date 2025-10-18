منصة OpenSea تعلن عن موعد إطلاق عملتها الرقمية SEA

أعلنت منصة “OpenSea” عن خططها لإطلاق عملتها الرقمية الأصلية $SEA في الربع الأول من عام 2026، مع تخصيص 50% من العرض لأعضاء المجتمع، و50% من الإيرادات عند الإطلاق لإعادة شراء العملة، بحسب ما صرّح به المؤسس المشارك “ديفين فينزر” على منصة X.

OpenSea crossed $2.6B in trading volume this month, with over 90% from token trading.



This is just the beginning of our transformation, from “NFT marketplace” to “trade everything.”



NFTs were chapter one for us. In 2021, OpenSea brought the first wave of everyday internet users… — dfinzer.eth | opensea (@dfinzer) October 17, 2025

سيتم توزيع العملة على المستخدمين الأوائل والمشاركين في برامج المكافآت، كما سيتم تخصيص أكثر من نصف حصة المجتمع عبر طلب أولي.

وستتضمن العملة الرقمية $SEA خاصية التحصيص خلف الرموز الرقمية والمجموعات المفضلة لدى المستخدمين.

تعمل “OpenSea” على التحول من سوق NFT إلى منصة تداول متكاملة، حيث تطور ميزات تشمل تداول العقود الدائمة، التداول عبر الهاتف المحمول، ودعم العمليات عبر الشبكات، بدعم من استحواذها على “Rally”.

أكد “فينزر” أن هدف المنصة هو تقديم تجربة سلسة دون الحاجة لمنصات مركزية أو أدوات معقدة، مع الإشارة إلى أن 50% من رسوم المنصة ستُخصص لمكافآت المستخدمين.

اقرأ أيضا:

شركة Tempo الناشئة في مجال البلوكشين والمدعومة من Stripe وParadigm تجمع 500 مليون دولار

أسعار العملات الرقمية البديلة تواصل الانخفاض مع استقرار البيتكوين عند مستوى 107,000 دولار

