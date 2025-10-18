مؤسس بينانس CZ يرد على تحذيرات المحلل الاقتصادي “بيتر شيف”

- 1/2
ردّ “تشاو تشانغبينج” (CZ)، الشريك المؤسس لبينانس، بسخرية على تحذير الخبير الاقتصادي “بيتر شيف” من سوق هبوطي قاسي قادم للبيتكوين، واصفا تعليقاته “بانتقام بيتر”.
جاء ذلك بعد أن أشار “شيف” إلى تراجع البيتكوين بنسبة 32% مقابل الذهب منذ أغسطس، معتبرا أن المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة بها كمخزن للقيمة.
أكد “CZ” أن مثل هذه التراجعات تمثل نسبة ضئيلة من تاريخ البيتكوين، الذي شهد صعود من 0.004 دولار إلى أكثر من 110,000 دولار خلال 16 عام، رغم الهزات القصيرة.
الذهب يتفوق مؤقتا؟
سجل الذهب مؤخرا أعلى مستوياته عند 4300 دولار للأونصة، في حين انخفض سعر البيتكوين من ذروته البالغة 126,000 دولار إلى حوالي 106,000 دولار، بانخفاض نسبته 17% بالدولار و32% مقابل الذهب.
استغل “شيف” هذا الفارق ليُعيد التأكيد على رؤيته الرافضة للبيتكوين كذهب رقمي، معتبرا أن السردية الداعية لاستبدال الذهب والدولار تنهار تدريجيا.
ردود متباينة من مجتمع الكريبتو:
أشار متداولون ومحللون مثل “The Bitcoin Therapist” إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، بينما رأى آخرون، كـ “توني إدوارد” من “Thinking Crypto”، أن دورة السيولة القادمة قد تعيد الزخم إلى البيتكوين والعملات الرقمية.
ورغم الانتقاد، لا تزال عملة البيتكوين تحتفظ بمكانة مركزية في سوق العملات الرقمية، حتى وسط موجة من التشكيك والمقارنات بالذهب.
