مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” يصف البيتكوين والايثيريوم بالأموال الحقيقية

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة تقلبات يوم السبت بعد تراجع يوم الجمعة الذي جاء على خلفية التوترات المصرفية والتجارية، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة.

انخفض سعر البيتكوين إلى 103,516 دولار يوم الجمعة، مسجلا أربعة أيام متتالية من التراجع منذ 13 أكتوبر، وسط نقص في السيولة وتزايد الحذر بين المتداولين.

كما تراجعت أسعار الذهب والفضة بعد ارتفاعات سابقة، بالتزامن مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية الذي دخل أسبوعه الثالث، مع غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب تعليق عمل الوكالات الفيدرالية.

بحلول وقت كتابة هذا المقال، تعافى سعر البيتكوين جزئيا ليرتفع بنسبة 1% وتصل إلى 108,092 دولار.

في هذا السياق، عبّر “روبرت كيوساكي”، مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير”، عن دعمه لأصول مثل الذهب، الفضة، البيتكوين، والايثيريوم، معتبرا إياها أموال حقيقية وليست أموال حكومية.

في تغريدة حديثة، أشار إلى أن التضخم هو ثمن الحياة الذي يثقل كاهل الفقراء والطبقة المتوسطة، محذرا من الاعتماد على نظام مالي يعتبره معطّل وفاسد، ومشددا على أهمية الادخار في الأصول التي تحتفظ بقيمتها.

اقرأ أيضا:

مجموعة “Ant Group” وشركة JD.com تُجمّدان خططهما لتطوير عملات رقمية مستقرة بعد تدخل بكين

برمجيات خبيثة من كوريا الشمالية تستهدف محافظ الايثيريوم وبينانس BSC: التفاصيل

